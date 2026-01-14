Codelco activa inversiones por US$ 4.100 millones para extender operación de Ministro Hales y Radomiro Tomic

La estatal obtuvo la aprobación ambiental de uno de los proyectos e ingresó el otro a evaluación. Ambos agregan 30 años a las dos divisiones.

Dos proyectos clave de Codelco para asegurar los futuros 30 años de dos de sus siete divisiones fueron los protagonistas del sector minero este miércoles.

Por un lado, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó de forma unánime la iniciativa de US$ 2.800 millones que extiende la vida útil de Ministro Hales y, por otro, la cuprera estatal ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) una iniciativa de US$ 1.300 millones para asegurar la continuidad operacional de Radomiro Tomic. En total, las iniciativas suman US$ 4.100 millones.

En el caso de la División Ministro Hales (DMH), la iniciativa recién visada, titulada “Desarrollo Futuro DMH”, ingresó al sistema de evaluación el 1 de agosto de 2023 y permitirá prolongar la operación del yacimiento desde 2026 hasta 2054. La luz verde por parte de la Coeva llegó tras la recomendación favorable hecha por el SEA al proyecto hace una semana, como informó DF.

“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

Por su parte, el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó que “hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”.

Con el proyecto, la faena podrá incrementar su capacidad de extracción desde las 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino al año. En todo, se utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros.

Según detalló Codelco, el yacimiento produce actualmente cerca de 170 mil toneladas de cobre fino y emplea a casi 4.000 trabajadores.

Al tercer trimestre de 2025, Ministro Hales representaba un 11,2% de la producción divisional de Codelco, alcanzando las 105 mil toneladas a septiembre y el cuarto lugar entre las siete divisiones de la estatal.

SEA valora tramitación

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, destacó “el gran esfuerzo de la dirección regional del SEA de Antofagasta que logró llevar a calificación, con recomendación de aprobación, un proyecto muy desafiante que incluyó uno de los procesos de consulta indígena más grande que ha llevado a cabo nuestro servicio en los últimos años, en los que se llegó a acuerdo con 36 comunidades”.

Al respecto, la cuprera aseguró que se trató de la consulta a pueblos indígenas más grande en la historia del SEIA, donde participaron 46 grupos humanos pertenecientes a este tipo de comunidades.

Sobre los tiempos de la tramitación, Durán dijo que “se redujeron los plazos en cerca de un 15%, respecto del promedio de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”.

Radomiro Tomic a 2058

También este miércoles, Codelco ingresó el EIA de su proyecto de US$ 1.300 millones para extender la operación de Radomiro Tomic, ubicada en la comuna de Calama y cuyos permisos vencen en 2029.

La iniciativa “Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic”, busca la prolongación operacional de la línea de hidrometalurgia de la mina durante 30 años, es decir, hasta 2058.

Lo anterior, implica extender la operación del proceso de lixiviación clorurada a una tasa promedio anual de 154.000 toneladas por día (ktpd), así como la habilitación y operación de un nuevo botadero de ripios, ubicado en el sector norte de la división, detalló la cuprera en el documento ingresado a evaluación.

El proyecto también considera un aumento en los movimientos mina, pasando de 675 a 725 ktpd promedio anual, lo que requiere expandir y profundizar el rajo de Radomiro Tomic, junto con la ampliación e incorporación de nuevos botaderos de lastre y áreas de acopio de mineral.

Al cierre del tercer trimestre del año pasado, el yacimiento representaba el 23% de la producción divisional de Codelco, con 214 mil toneladas de cobre fino, ubicándose como la segunda faena más productiva de la estatal, solo superada por El Teniente.

En 2024, Radomiro Tomic totalizó 270 mil toneladas de cobre fino, representando un 19% del total de Codelco en ese año y un 5% de la producción del país.