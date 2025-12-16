Corte Suprema rechaza recurso de ilegalidad de Tianqi y viabiliza acuerdo Codelco-SQM

"No encontrándose en ejecución el acto cuya suspensión se pretende por esta solicitud, no ha lugar a lo solicitado". Así de escueta fue la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de ilegalidad presentado por Inversiones TLC, el vehículo de inversión en Chile de la firma china Tianqi Lithium, a fines de noviembre.

Tal acción buscaba revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 11 de noviembre de este año por la cual se da luz verde al acuerdo entre Codelco y la minera no metálica chilena, SQM.

Dicha resolución del tribunal de alzada apoya el actuar de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en orden a que para visar dicho contrato de asociación basta con la aprobación del directorio y no requiere pasar por junta de accionistas.

En su recurso ante la Suprema, la firma extranjera dijo que la sentencia en cuestión "debe ser revocada, pues contiene errores de hecho y de derecho básicos que llevan a una equivocada conclusión respecto de la ilegalidad denunciada por Tianqi".

La compañía asiática razonó que en esta causa no está en discusión si el acuerdo de asociación es bueno o malo para el país, ni si es beneficioso o no para SQM, sino que el punto en discusión es si una operación de esta magnitud y sensibilidad, que implica una transformación del negocio del litio de la minera no metálica, impacta directamente su patrimonio, y la posibilidad de controlar el negocio, puede aprobarse sin el voto conforme de los accionistas de la empresa.