Corte Suprema rechaza recurso de ilegalidad de Tianqi y viabiliza acuerdo Codelco-SQM

La acción de la firma china buscaba revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 11 de noviembre de este año, por la cual se da luz verde al acuerdo entre la estatal y la minera no metálica chilena.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 19:13 hrs.

