Corte Suprema rechaza recurso de ilegalidad de Tianqi y viabiliza acuerdo Codelco-SQM
La acción de la firma china buscaba revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 11 de noviembre de este año, por la cual se da luz verde al acuerdo entre la estatal y la minera no metálica chilena.
Noticias destacadas
"No encontrándose en ejecución el acto cuya suspensión se pretende por esta solicitud, no ha lugar a lo solicitado". Así de escueta fue la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de ilegalidad presentado por Inversiones TLC, el vehículo de inversión en Chile de la firma china Tianqi Lithium, a fines de noviembre.
Tal acción buscaba revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 11 de noviembre de este año por la cual se da luz verde al acuerdo entre Codelco y la minera no metálica chilena, SQM.
Dicha resolución del tribunal de alzada apoya el actuar de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en orden a que para visar dicho contrato de asociación basta con la aprobación del directorio y no requiere pasar por junta de accionistas.
En su recurso ante la Suprema, la firma extranjera dijo que la sentencia en cuestión "debe ser revocada, pues contiene errores de hecho y de derecho básicos que llevan a una equivocada conclusión respecto de la ilegalidad denunciada por Tianqi".
La compañía asiática razonó que en esta causa no está en discusión si el acuerdo de asociación es bueno o malo para el país, ni si es beneficioso o no para SQM, sino que el punto en discusión es si una operación de esta magnitud y sensibilidad, que implica una transformación del negocio del litio de la minera no metálica, impacta directamente su patrimonio, y la posibilidad de controlar el negocio, puede aprobarse sin el voto conforme de los accionistas de la empresa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete