Fallas en los dos motores del molino impactan la producción de cobre de Mantoverde: Capstone Copper prevé cuatro semanas operando al 50%

La compañía estima una merma de entre 3 mil y 4 mil toneladas de cobre en concentrado en la faena ubicada en la Región de Atacama.

La minera de capitales canadienses Capstone Copper informó este lunes sobre un impacto temporal en su producción de cobre en su mina Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, debido a una falla en los motores del molino de bolas.

Según detalló la compañía, hubo dos incidentes registrados en las últimas semanas. En el primero, ocurrido el 24 de agosto, falló uno de los dos motores de accionamiento eléctrico del molino, por lo que se reemplazó por uno de repuesto. Sin embargo, el 30 del mismo mes, el segundo motor también registró un desperfecto, sin tener un repuesto adicional para él.

"La producción de Mantoverde se ha visto afectada", declaró Cpastone y cifró la merma en entre 3 mil y 4 mil toneladas de cobre de concentrado en la operación, considerando un programa de reparación de los motores en cuatro semanas.

Durante este período, "esperamos que Mantoverde continúe operando aproximadamente a la mitad de su capacidad mediante la derivación del molino de bolas, un modo de operación para el cual está configurado el circuito y que nuestro equipo ha ejecutado con éxito anteriormente", dijo la empresa.

"Existe la oportunidad de mitigar aún más los efectos de la interrupción reprogramando el mantenimiento de la planta, programado para finales de septiembre, para que coincida con la parada del molino de bolas. Nuestro equipo continuará identificando y ejecutando planes de mitigación, investigando la causa raíz de la falla del motor y desarrollando una estrategia de reemplazo y reparación para restablecer la capacidad máxima", agregó.

En Chile, además de la mina de cobre y oro Mantoverde, donde posee el 70% de la operación y Mitsubishi Materials el otro 30%, Capstone Copper es propietaria de la faena de cobre y oro Mantos Blancos, ubicada en la Región de Antofagasta. Asimismo, cuenta con el proyecto de cobre, hierro y oro Santo Domingo, con todos los permisos, ubicado aproximadamente a 30 kilómetros al noreste de Mantoverde.

La firma con sede en Vancouver, que se enfoca en exploración y explotación minera en América, también tiene operaciones en Arizona, EEUU, y en Zacatecas, México.