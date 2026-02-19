Fiscalía ordena incautación de equipos electrónicos de ex ejecutivos de Codelco desvinculados por "ocultamiento de información" en El Teniente

El Ministerio Público indicó que las diligencias fueron encargadas por el equipo de fiscales que dirigen la investigación y materializadas por personal de la PDI.

La Fiscalía de O´Higgins ordenó este jueves la incautación de diversas especies de dos ex ejecutivos de Codelco desvinculados la semana pasada por la estatal ante la "desviación y ocultamiento de información" respecto de antecedentes técnicos de un estallido de roca ocurrido en la mina El Teniente en el año 2023, información recabada en el marco de una auditoría interna gatillada tras la tragedia de julio de 2025 que dejó seis víctimas fatales en dicho yacimiento.

Según informó el Ministerio Público, la diligencia -autorizada por el Juzgado de Garantía de Rancagua- apunta a la "incautación de equipos electrónicos correspondientes al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza Gallardo y de quien fuera gerente de operaciones y ex General de la División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete".

"Las diligencias investigativas realizadas el día de hoy, han sido encargadas por el equipo de fiscales que dirigen la investigación y materializadas por personal de la PDI que trabajan de manera preferente en esta causa, tanto en los domicilios particulares de los imputados como en dependencias de Codelco, desde donde han puesto a disposición de la indagatoria, diversa evidencia digital relacionada con los hechos investigados, además de los equipos institucionales entregados voluntariamente por la misma empresa", detalló Fiscalía.

Asimismo, destacó que, durante los allanamientos realizados en octubre pasado, se incautaron las especies del ex gerente de Proyectos de la mina, Rodrigo Andrades, el tercer ejecutivo desvinculado por la empresa la semana pasada.