Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero: “Hay que dejar que Daniel Mas trabaje y ver si es capaz de desarrollar las funciones que se le han encomendado”

El líder gremial subrayó que el país vive “un momento históricamente único para su desarrollo económico de la mano del sector minero, y hay que aprovecharlo”.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Patricia Marchetti
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

