Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero: “Hay que dejar que Daniel Mas trabaje y ver si es capaz de desarrollar las funciones que se le han encomendado”

El líder gremial subrayó que el país vive “un momento históricamente único para su desarrollo económico de la mano del sector minero, y hay que aprovecharlo”.

En sus 14 años a la cabeza del Consejo Minero, Joaquín Villarino nunca había visto una ventana de oportunidad para la minería chilena como la actual. El presidente ejecutivo del gremio regresó por estos días del Future Minerals Forum de Arabia Saudita, donde, según cuenta, el centro del debate global gira en torno a la necesidad de apuntalar la producción de minerales críticos, como el cobre y el litio.

Ad portas del Gobierno de José Antonio Kast, se declara “optimista”, no solo por el contexto mundial que ha llevado al cobre a récords históricos, sino también porque ve en Chile “un diagnóstico común” respecto a los desafíos de la industria. “Ahora hay que poner manos a la obra y trabajar en ello”, dice a DF.

- ¿Cuáles son hoy las urgencias de la minería?

- Más capital humano, un Estado eficiente, agilizar los permisos, acceso a energía más barata, mejorar las condiciones de competitividad y productividad, estabilidad tributaria y una regulación laboral más flexible y moderna. Esto es parte de la agenda del futuro Gobierno, pero también del país, y eso es tremendamente positivo, porque no debiéramos tener un movimiento detractor relevante del desarrollo minero en el corto y mediano plazo.

- Sigue sonando su nombre como posible autoridad del futuro Gobierno, ¿se han contactado con usted?

- No, no se han contactado conmigo, ni yo me he ofrecido para nada. Por lo tanto, el mínimo común denominador, como decía el diputado Johannes Kaiser, es nada.

- Y si llegara a haberlo, ¿estaría disponible?

- No le voy a contestar por la prensa a un eventual llamado.

- Otro nombre que suena fuerte es el de Bernardo Fontaine para Codelco. ¿Qué le parece?

Si fuera efectivo, me parece un muy buen nombre. Bernardo es un profesional extraordinario, con un sentido político muy desarrollado. (....) Lo conozco muy bien; me parece un nombre espléndido.

“Chile tiene, desde el Gobierno saliente hasta el entrante, una firme voluntad porque haya más minería y a mayor velocidad”.

- ¿Qué opina del frustrado nombramiento de Santiago Montt como ministro de Minería?

- No conozco la interna y encuentro que es un impasse lamentable, porque Santiago Montt es un profesional de reconocida trayectoria en el sector minero.He trabajado con él durante muchos años y lamento que se haya producido esta situación (...) pero me parece que no debiéramos dedicarle mucho tiempo a quien no fue designado, sino que más bien tenemos que enfocarnos en cómo trabajamos con el diseño que ha decidido el Presidente para el sector.

- ¿Cómo ve que se haya optado por la figura de un biministerio?

- Creo que, si el Presidente tiene alguna libertad, es en cómo organiza su gabinete y administra las carteras. Si él considera adecuado tener un biministerio de Economía y Minería, los gremios debemos adaptarnos a ese diseño. Estar bajo Economía puede permitir sinergias clave y, por lo mismo, prefiero verlo como una oportunidad.

- Algunos gremios mineros fueron bien duros y criticaron que un agrónomo fuera el ministro...

- Me parece un desacierto y un desatino criticar la designación de los ministros antes de que estos ejerzan. Hay que dejar que Daniel Mas trabaje y ver si es capaz de desarrollar las funciones que se le han encomendado. En general, quienes llegan a Minería no son personas especialmente capacitadas en la actividad minera. No lo era el senador Prokurica, tampoco lo era Jobet, ni algunos ministros de la Concertación, y tuvieron muy buenos desempeños. Creo que la actividad minera se puede aprender en el camino y que aquí lo que se necesita son destrezas políticas. Mas ha demostrado bastante liderazgo en su vida profesional.

-¿Se ha reunido con él?

-Sí, tuve una larga reunión con el futuro ministro. Hablamos de la agenda del sector, de las preocupaciones, los cuellos de botella, cómo materializar la cartera de inversiones y cómo podemos ayudar desde el Consejo Minero.

Escenario positivo

- ¿Cuál es el ánimo del gremio ante el Gobierno de Kast?

- Estamos en un escenario positivo, global y nacional. Tenemos una demanda de cobre y de litio sólida proyectada en largo plazo. Además, como la oferta no se ha podido ir ajustando a la misma velocidad de la demanda, tenemos muy buenos precios. Esta es una industria cíclica y la vida da sorpresas, pero, si uno ve los fundamentos, hay argumentos sólidos para pensar que el precio del cobre se va a mantener por un buen tiempo.

- ¿Es una ventana histórica para el país?

- Chile está hoy día en un momento históricamente único para su desarrollo económico de la mano del sector minero, y hay que aprovecharlo. Chile tiene cobre y litio, tiene una cartera de US$ 100 mil millones y tiene, desde el Gobierno que va saliendo hasta el Gobierno entrante, una firme voluntad porque haya más minería y a mayor velocidad. Esto no puede sino tenernos optimistas, pero con cuotas importantes de realismo: el Estado es el Estado y la aprobación de proyectos toma su tiempo. Pero hay una firme voluntad para hacerlo más eficiente, y hay que poner el hombro para que eso ocurra.

- Jorge Quiroz y la Sonami plantean que la producción de cobre podría aumentar hasta un 10% en dos años solo con cambios normativos. ¿Lo ve posible?

- Me gustaría ver el detalle. 10% son 550 mil toneladas; es un gran yacimiento, como pocos en Chile producen. Veo que es un desafío arduo de cumplir en dos años y no tengo antecedentes hoy para decir que eso es posible, pero me gusta la ambición.