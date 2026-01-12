Minera canadiense de oro debuta en Chile: “Hay bastante interés internacional en el país”
La compañía Rio2 inició la producción de su icónico proyecto Fenix Gold en pleno récord del metal. Sobre su camino local, confiesa a DF: “La experiencia ha sido compleja”.
La canadiense Rio2 Limited se alista para producir por primera vez oro en Chile. Lo hará este enero, en cantidades reducidas, pero en un hito que marcará el inicio de la producción de su icónico proyecto Fenix Gold, ubicado en el cinturón aurífero de Maricunga, en la Región de Atacama.
No fue un camino fácil, reconocen desde la misma compañía a DF, pero, más allá de los traspiés en su tramitación ambiental, su apuesta minera comenzará a dar frutos en pleno boom del precioso metal, que se transa en valores nunca antes vistos, sobre los US$ 4.600 la onza.
“Somos conscientes del buen momento del precio del oro, pero no tomamos decisiones basadas solo en eso”, matizan el entusiasmo desde la firma. Es que la decisión de lanzarse con la iniciativa de US$ 235 millones se llevó adelante evaluando un precio de referencia de US$ 1.750 la onza, un 60% menos que los valores presentes. Por eso, agregan en una entrevista hecha por escrito, que no hacen proyecciones futuras y que “nuestra obligación es que Fenix Gold sea rentable incluso con precios bastante menores a los actuales”.
- ¿Cuánto interés despierta Chile como destino aurífero?
- Con los precios actuales, hay bastante interés internacional en Chile como destino minero, y en oro en particular, considerando que la industria aurífera local aún es relativamente pequeña. Es esperable ver más exploración y más actores internacionales mirando el país.
- ¿Cómo ha sido la experiencia de la empresa operando acá?
- En nuestro caso, la experiencia ha sido compleja. El rechazo del Estudio de Impacto Ambiental en 2022 y la posterior aprobación por el Comité de Ministros en diciembre de 2023 implicaron más de dos años de retraso y pusieron a la empresa bajo una presión financiera muy fuerte. Pero hoy ya estamos en etapa de construcción y avanzando.
En octubre de 2024, la compañía que transa en el TSX Venture Exchange de Canadá anunció que su filial en Chile, 100% de su propiedad, había recibido todos los permisos sectoriales para iniciar la construcción del proyecto. Antes de eso, presentó un recurso de reclamación al rechazo del EIA, lo que derivó en una serie de modificaciones y un amplio trabajo con las comunidades y autoridades para lograr la luz verde.
El ramp-up de Fénix
Fenix Gold voló. En prácticamente 15 meses la mina está lista para reportar cifras al mercado.
“En enero la producción será reducida”, adelanta la compañía y explica que 2026 estará marcado por el ramp-up de la operación. “Para este año, esperamos producir del orden de 60.000 a 70.000 onzas. Y cuando estemos en plena operación, proyectada para 2027, la producción debiera estar cerca de las 100.000 onzas anuales”.
Las cifras expuestas suman 1,8 toneladas de oro al mercado chileno este año y casi tres toneladas el próximo, representando un aumento del 4,5% y el 7,5%, respectivamente, respecto de la producción nacional de 2025 (ver gráfico).
A Fenix Gold se sumará también el oro de Salares Norte, de la sudafricana Gold Fields, que espera sobrepasar las 500.000 onzas en 2026 (14 toneladas). Con todo, la producción chilena del metal subiría al menos un 35% este año, ubicando a Chile dentro del Top 20 mundial, disputando la posición con Bolivia y Costa de Marfil.
Sin embargo, el futuro de Fenix promete aún más. La empresa firmó dos Memorándum de Entendimiento con dos desaladoras de Copiapó: contar con agua desalada permitiría la expansión de la capacidad de procesamiento diario de mineral, lo que “podría llevar a Fenix a producir del orden de 300.000 onzas de oro al año por cerca de 10 años, solo con los recursos actuales, sin considerar el potencial de exploraciones futuras cerca del proyecto”.
De cumplirse lo anterior, Chile podría incluso superar las 60 toneladas de oro al año.
La empresa espera definir la desaladora con que avanzará durante el segundo trimestre de 2026.
Rio2 detalló que retomará la exploración en el entorno del yacimiento y a mayor profundidad dentro del mismo depósito una vez que complete el ramp-up del proyecto. Sobre otra iniciativa en Chile, dijo: “Es algo que probablemente revisaremos con más foco hacia 2027, cuando Fenix Gold esté en régimen”.
