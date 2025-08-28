Minera ligada a fondo de LarrainVial concreta aumento de capital para desarrollar proyecto clave

La minera Pampa Camarones, ligada al fondo Minería Activa de LarrainVial, informó al mercado la finalización exitosa de un nuevo proceso de aumento de capital, aprobado en junta extraordinaria de accionistas.

La compañía logró recaudar US$ 11 millones mediante la colocación de 868.986 acciones a un precio de US$ 12,5 cada una, contando con un importante respaldo del grupo Minería Activa.

Los fondos obtenidos permitirán a Pampa Camarones completar la construcción de Mina Golondrina -clave para la diversificación del suministro de mineral-, avanzar en la inversión en equipos y fortalecer su capital de trabajo, asegurando el desarrollo sostenible de sus operaciones.

“Con este hito, y acumulando una inversión de capital de más de US$ 80 millones en capital desde el cambio de control, Pampa Camarones se consolida como la principal compañía minera de la Región de Arica y Parinacota, contribuyendo al desarrollo del sector a través de la colaboración con pequeños mineros”, dijo la firma.

Cabe señalar que Minería Activa fue el propietario de Minera Dominga y también estuvo detrás del proyecto de tierras raras en Penco, hoy de la canadiense Aclara.

Entre sus activos, además de Pampa Camarones, la firma posee el yacimiento Ciclón-Exploradora en Antofagasta; el proyecto aurífero Indiana en Copiapó, el depósito de oro, hierro y cobre Filipina en Vallenar, así como el depósito de hierro-magnetita Imán, en la misma zona.