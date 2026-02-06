Sindicato de Mantoverde y empresa logran acuerdo contractual: cesa la huelga que se extendió por más de un mes
Los operarios alcanzaron pagos finales por el equivalente de unos US$ 27.000 por socio, según una fuente con conocimiento del proceso.
El sindicato 2 de la mina de oro y cobre Mantoverde y la empresa dijeron el jueves que lograron un acuerdo para un nuevo contrato colectivo, que pone fin a una huelga de más de un mes en el yacimiento.
Los operarios alcanzaron pagos finales por el equivalente de unos US$ 27.000 por socio, dijo a Reuters una fuente con conocimiento del proceso.
Más temprano, Capstone dijo que había negociado ya nuevos contratos con sus cuatro sindicatos, lo que permitiría reanudar sus operaciones completamente.
En 2025, Mantoverde produjo 62.308 toneladas métricas de concentrado de cobre y 32.807 toneladas de cátodos de cobre, lo que representa alrededor del 0,4% de la producción mundial.
Capstone posee una participación del 70% en Mantoverde, mientras que la japonesa Mitsubishi Materials posee el 30% restante.
