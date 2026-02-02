Capstone Copper reanuda operación de Mantoverde pese a huelga y dice que operará al 50-75% de su capacidad
La compañía informó que logró acceder y volver a operar la planta desalinizadora que se encontraba bloqueada por los huelguistas.
Noticias destacadas
La canadiense Capstone Copper anunció que su mina de cobre y oro Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, reanudó sus operaciones a un mes de iniciada la huelga de trabajadores del Sindicato N°2, luego de haber logrado acceder a la planta desalinizadora que abastece el yacimiento y que se encontraba bloqueada por los huelguistas desde hace más de 10 días.
Así, según informó la compañía a sus inversionistas, espera "continuar las operaciones en Mantoverde a un nivel de entre el 50% y el 75% de la producción normal durante la huelga".
Cabe recordar que el viernes de la semana pasada un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió otorgar fuerza pública con el objetivo de evacuar el bloqueo que afectaba a la desalinizadora.
En los últimos días, Capstone Copper presentó una nueva (y última) oferta a los trabajadores, que incluía un bono de término de conflicto de $ 15 millones por trabajador. Sin embargo, tras un llamado del sindicato a no votar la propuesta por considerarla insuficiente, solo 93 sindicalizados votaron, de los cuales 90 rechazaron el documento y tres la aceptaron.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete