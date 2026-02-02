Capstone Copper reanuda operación de Mantoverde pese a huelga y dice que operará al 50-75% de su capacidad

La compañía informó que logró acceder y volver a operar la planta desalinizadora que se encontraba bloqueada por los huelguistas.

La canadiense Capstone Copper anunció que su mina de cobre y oro Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, reanudó sus operaciones a un mes de iniciada la huelga de trabajadores del Sindicato N°2, luego de haber logrado acceder a la planta desalinizadora que abastece el yacimiento y que se encontraba bloqueada por los huelguistas desde hace más de 10 días.

Así, según informó la compañía a sus inversionistas, espera "continuar las operaciones en Mantoverde a un nivel de entre el 50% y el 75% de la producción normal durante la huelga".

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió otorgar fuerza pública con el objetivo de evacuar el bloqueo que afectaba a la desalinizadora.

En los últimos días, Capstone Copper presentó una nueva (y última) oferta a los trabajadores, que incluía un bono de término de conflicto de $ 15 millones por trabajador. Sin embargo, tras un llamado del sindicato a no votar la propuesta por considerarla insuficiente, solo 93 sindicalizados votaron, de los cuales 90 rechazaron el documento y tres la aceptaron.