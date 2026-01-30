Punto muerto en Mantoverde: Sindicato rechaza "oferta final" de la compañía y advierte "huelga por un largo periodo"
De los 641 trabajadores de la agrupación, solo votaron 93, debido al llamado de los dirigentes a no votar la proopuesta. De los votantes, 90 rechazaron la oferta y 3 la aceptaron.
Noticias destacadas
A 28 días de iniciada la huelga, el Sindicato Nº2 de Mantoverde, minera operada por la canadiense Capstone Copper, rechazó este viernes la nueva (y última) oferta realizada por la compañía, que incluía un bono de término de conflicto de $ 15 millones por trabajador.
Según informó el gremio sindical liderado por Eduardo Clavería, el propio sindicato hizo un llamado a sus bases a no votar la propuesta, por considerarla "una maniobra antisindical" y "claramente discriminatoria, que afecta el principio de buena fe, ya que es notoriamente menor incluso a la entregada a sindicatos minoritarios hace pocos meses atrás".
Así, la agrupación detalló que dicho llamado fue respaldado contundentemente y que de los 641 trabajadores, solo votaron 93, es decir, un 14,5% del total. De los votantes, 90 rechazaron la oferta y 3 la aceptaron.
Las tratativas se encuentran en punto muerto, toda vez que la compañía indicó que la oferta era un "último esfuerzo por solucionar el conflicto" que afecta a la totalidad de la operación de cobre.
El sindicato dijo, además, que "ayer los trabajadores han recibido el pago de un bono anual que permite sostener la huelga por un largo período".
"No obstante, llamamos nuevamente a la empresa a retomar el diálogo, a fin de acordar un solución justa y no discriminatoria para poner término a un conflicto que perjudica a los trabajadores, a los dueños de la empresa y a la región de Atacama, además de dañar la imagen país. Esta huelga solo tiene desde sus inicios como justificación el intento de la empresa de favorecer indebidamente a otros sindicatos", agregó.
Por último el comunicado revela que representantes sindicales se reunieron el día de ayer en Copiapó con el Presidente Gabriel Boric, "al que le entregaron antecedentes del conflicto y solicitaron los buenos oficios de las autoridades para restablecer el diálogo".
Cabe recordar que el día jueves, la compañía logró ingresar a la planta desalinizadora que abastece el 100% de la faena a través de un inédito operativo aéreo, con el cual trabajadores de mantenimiento pudieron entrar a la infraestructura "tomada" por los huelguistas desde hace 11 días.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete