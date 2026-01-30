Punto muerto en Mantoverde: Sindicato rechaza "oferta final" de la compañía y advierte "huelga por un largo periodo"

De los 641 trabajadores de la agrupación, solo votaron 93, debido al llamado de los dirigentes a no votar la proopuesta. De los votantes, 90 rechazaron la oferta y 3 la aceptaron.

A 28 días de iniciada la huelga, el Sindicato Nº2 de Mantoverde, minera operada por la canadiense Capstone Copper, rechazó este viernes la nueva (y última) oferta realizada por la compañía, que incluía un bono de término de conflicto de $ 15 millones por trabajador.

Según informó el gremio sindical liderado por Eduardo Clavería, el propio sindicato hizo un llamado a sus bases a no votar la propuesta, por considerarla "una maniobra antisindical" y "claramente discriminatoria, que afecta el principio de buena fe, ya que es notoriamente menor incluso a la entregada a sindicatos minoritarios hace pocos meses atrás".

Así, la agrupación detalló que dicho llamado fue respaldado contundentemente y que de los 641 trabajadores, solo votaron 93, es decir, un 14,5% del total. De los votantes, 90 rechazaron la oferta y 3 la aceptaron.

Las tratativas se encuentran en punto muerto, toda vez que la compañía indicó que la oferta era un "último esfuerzo por solucionar el conflicto" que afecta a la totalidad de la operación de cobre.

El sindicato dijo, además, que "ayer los trabajadores han recibido el pago de un bono anual que permite sostener la huelga por un largo período".

"No obstante, llamamos nuevamente a la empresa a retomar el diálogo, a fin de acordar un solución justa y no discriminatoria para poner término a un conflicto que perjudica a los trabajadores, a los dueños de la empresa y a la región de Atacama, además de dañar la imagen país. Esta huelga solo tiene desde sus inicios como justificación el intento de la empresa de favorecer indebidamente a otros sindicatos", agregó.

Por último el comunicado revela que representantes sindicales se reunieron el día de ayer en Copiapó con el Presidente Gabriel Boric, "al que le entregaron antecedentes del conflicto y solicitaron los buenos oficios de las autoridades para restablecer el diálogo".

Cabe recordar que el día jueves, la compañía logró ingresar a la planta desalinizadora que abastece el 100% de la faena a través de un inédito operativo aéreo, con el cual trabajadores de mantenimiento pudieron entrar a la infraestructura "tomada" por los huelguistas desde hace 11 días.