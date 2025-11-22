Tianqi no baja los brazos y presenta recurso para revertir sentencia que da luz verde a acuerdo Codelco-SQM
La firma china recurrió el fallo que le dio la razón a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y argumentó que están en juego sus derechos como accionistas minoritarios.
Noticias destacadas
La china Tianqi Lithium, propietaria del 22% de las acciones de SQM, presentó en la tarde de este viernes un reclamo de ilegalidad ante la Corte Suprema para revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 11 de noviembre de este año por la cual se da luz verde al acuerdo entre Codelco y la minera no metálica chilena.
Dicha resolución del tribunal de alzada le da razón a la Comisión para el Mercado Financiero en orden a que para visar dicho contrato de asociación basta con el directorio y no requiere pasar por junta de accionistas.
Para la firma extranjera, la sentencia de la Corte de Apelaciones "debe ser revocada, pues contiene errores de hecho y de derecho básicos que llevan a una equivocada conclusión respecto de la ilegalidad denunciada por Tianqi".
La compañía asiática razonó que en esta causa no está en discusión si el acuerdo de asociación es bueno o malo para el país, ni si es beneficioso o no para SQM, sino que el punto en discusión es si una operación de esta magnitud y sensibilidad, que implica una transformación del negocio del litio de la minera no metálica, impacta directamente su patrimonio, y la posibilidad de controlar el negocio, puede aprobarse sin el voto conforme de los accionistas de la empresa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Los errores más comunes que cometen los fundadores de startups, según cinco inversionistas clave del ecosistema
Durante un panel del EtM 2025, representantes de Kayyak Ventures, Broota, Platanus Ventures, BancoEstado y una inversionista ángel repasaron los tropiezos y desafíos que enfrentan las empresas emergentes para levantar capital y escalar.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete