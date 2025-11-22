Tianqi no baja los brazos y presenta recurso para revertir sentencia que da luz verde a acuerdo Codelco-SQM

La china Tianqi Lithium, propietaria del 22% de las acciones de SQM, presentó en la tarde de este viernes un reclamo de ilegalidad ante la Corte Suprema para revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 11 de noviembre de este año por la cual se da luz verde al acuerdo entre Codelco y la minera no metálica chilena.

Dicha resolución del tribunal de alzada le da razón a la Comisión para el Mercado Financiero en orden a que para visar dicho contrato de asociación basta con el directorio y no requiere pasar por junta de accionistas.

Para la firma extranjera, la sentencia de la Corte de Apelaciones "debe ser revocada, pues contiene errores de hecho y de derecho básicos que llevan a una equivocada conclusión respecto de la ilegalidad denunciada por Tianqi".

La compañía asiática razonó que en esta causa no está en discusión si el acuerdo de asociación es bueno o malo para el país, ni si es beneficioso o no para SQM, sino que el punto en discusión es si una operación de esta magnitud y sensibilidad, que implica una transformación del negocio del litio de la minera no metálica, impacta directamente su patrimonio, y la posibilidad de controlar el negocio, puede aprobarse sin el voto conforme de los accionistas de la empresa.

Para Tianqi, impedir que los accionistas voten esta operación, va en contra de la ley y genera efectos siniestros para el sistema bursatil en general, al afectarse gravemente las garantías legales en resguardo de los accionistas.

En el recurso, los abogados de la firma china argumentan que "lo que verdaderamente está en juego es la solidez de la institucionalidad chilena en materia de protección de los derechos de los accionistas, particularmente de los accionistas minoritarios".

Y concluyen que "dependiendo del criterio que adopte esta Corte Suprema, podría habilitarse la transferencia del control societario a filiales sin consultar a quienes han invertido su patrimonio confiando en que serían al menos informados y consultados respecto de aquellas operaciones que producen un cambio de control en la sociedad".

