Autoridad sanitaria de EEUU ordena a Walmart retirar camarones contaminados con un isótopo radiactivo

El elemento detectado puede aumentar la probabilidad de coontraer cáncer tras exposiciones repetidas a bajas dosis, aunque los niveles presentes en las muestras no eran lo suficientemente altos como para causar un riesgo agudo.

Por segunda vez en pocos días la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés) de EEUU ordenó el retiro de camarones debido a una posible contaminación con el isótopo radiactivo cesio-137, informó The Wall Street Journal.

Los retiros incluyen paquetes de camarones cóctel vendidos en supermercados de Walmart y bolsas de camarones cocidos congelados Mercado de Kroger.

La medida afecta a 26.460 paquetes de camarones cóctel vendidos en tiendas Walmart y 18 mil bolsas de camarones cocidos congelados Mercado de Kroger.

La autoridad actualizó este viernes un comunicado publicado la semana pasada, indicando que Southwind Foods, Beaver Street Fisheries y Aquastar retiraron del mercado productos de camarón congelado procesados ​​por PT Bahari Makmur Sejati, una empresa indonesia que opera bajo el nombre comercial de BMS Foods.

El miércoles de la semana pasada la agencia ya había solicitado a Walmart retirar tres lotes de camarones crudos y congelados provenientes de Indonesia, después de que funcionarios detectaran el elemento radiactivo en un embarque que no ingresó a EEUU. Este isótopo puede aumentar el riesgo de cáncer tras exposiciones repetidas a bajas dosis, aunque los niveles detectados no eran lo suficientemente altos como para causar un riesgo agudo, señaló la FDA.

Los productos de PT Bahari Makmur Sejati se venden en locales de Walmart en 13 estados, incluidos Florida, Texas y Pensilvania, informó Bloomberg.

“La salud y seguridad de nuestros clientes es siempre nuestra máxima prioridad”, dijo un portavoz de Walmart. “Hemos restringido las ventas y retirado este producto de las tiendas afectadas. Estamos trabajando con el proveedor para investigar”.