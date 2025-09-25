Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana

La histórica compañía alemana reducirá un 3% de su plantilla mundial para 2030, reflejando el profundo ajuste que enfrenta el sector ante la caída de la demanda, los altos costos y la competencia china.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 17:55 hrs.

autos automotriz Industria automotriz Alemania
<p>Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa accionario de Falabella se sigue moviendo y Paola Cúneo vende papeles del retailer por $ 160 millones
2
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
3
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
4
Empresas

El análisis de los empresarios Larraín Matte, Cueto y Said sobre el momento de los negocios en América Latina
5
Economía y Política

Continúa acabándose el subsidio fiscal a los combustibles y la recaudación del Mepco supera los US$ 53 millones en el segundo trimestre
6
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
7
Economía y Política

Jara vuelve a perfilar a tres economistas mujeres como sus candidatas a potencial ministra de Hacienda
8
DF MAS

Una mina de oro y un abogado acusado de prevaricación: la pelea que ronda al proyecto El Zorro
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete