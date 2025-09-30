Click acá para ir directamente al contenido

Boric presenta el último Presupuesto de su administración con un crecimiento del gasto público de apenas un 1,7% para 2026
Gobierno de Trump acuerda adquirir una participación de 5% en Lithium Americas para impulsar proyecto minero en EEUU

El Estado norteamericano va a comprar además 5% de la propiedad de Thacker Pass, el yacimiento de Lithium Americas en Nevada, el mayor del país. El secretario de Energía dijo que la medida era necesaria para contrarrestar el control de China sobre el mercado de litio. "En los próximos años reemplazará una cantidad masiva de litio importado", proyectó. Las acciones de Lithium Americas se dispararon 41%.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 30 de septiembre de 2025 a las 20:10 hrs.

Minera Minería Litio Trump Estados Unidos
