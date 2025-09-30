Gobierno de Trump acuerda adquirir una participación de 5% en Lithium Americas para impulsar proyecto minero en EEUU

El Estado norteamericano va a comprar además 5% de la propiedad de Thacker Pass, el yacimiento de Lithium Americas en Nevada, el mayor del país. El secretario de Energía dijo que la medida era necesaria para contrarrestar el control de China sobre el mercado de litio. "En los próximos años reemplazará una cantidad masiva de litio importado", proyectó. Las acciones de Lithium Americas se dispararon 41%.

El gobierno de EEUU acordó adquirir una participación en Lithium Americas, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, dando un impulso a la compañía canadiense mientras desarrolla su proyecto de litio Thacker Pass, en Nevada.

EEUU tomará una participación de 5% en la empresa con sede en Vancouver, así como en el proyecto minero que contiene el mayor yacimiento de litio del país, señaló Wright en una entrevista con Bloomberg Television este martes, agregando que la medida era necesaria para contrarrestar el control de China sobre el mercado de litio. Las acciones de Lithium Americas listadas en EEUU subieron hasta 41% en operaciones posteriores al cierre.

“Es en el mejor interés de Estados Unidos que esa mina se construya”, dijo Wright. “Vamos a ver un enorme nuevo recurso de litio entrar en producción. En los próximos años reemplazará una cantidad masiva de litio importado”.

El acuerdo es el último esfuerzo de la administración Trump para acelerar el desarrollo de una cadena de suministro doméstica que contrarreste el dominio de China sobre metales críticos para la defensa, la industria automotriz y la electrónica de consumo. En julio, el Departamento de Defensa de EEUU anunció una inversión de capital de US$ 400 millones en MP Materials para financiar una nueva planta de imanes de tierras raras.

Se prevé que el proyecto Thacker Pass de Lithium Americas en Nevada se convierta en una fuente clave de litio para una industria local que actualmente produce solo pequeñas cantidades de este metal para baterías.

Lithium Americas y su socio en la empresa conjunta, General Motors, han estado en conversaciones con el Departamento de Energía sobre las condiciones para acceder a un préstamo federal de US$ 2.300 millones, dijo esta semana la compañía luego de que circularan reportes de que el gobierno estaba evaluando tomar una participación de capital.

Lithium Americas no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios y General Motors declinó referirse al acuerdo.