Netflix cae casi 5% tras enfriar expectativas para 2026 y congelar recompras para financiar compra de Warner Bros

Netflix, el gigante del streaming, entregó este martes sus resultados del cuarto trimestre (octubre-diciembre), con cifras por sobre lo estimado. Sin embargo, su pronóstico para 2026 fue más conservadora que lo anticipado por el mercado.

En paralelo, la firma confirmó que pausará las recompras de acciones para acumular caja y ayudar a financiar la adquisición pendiente de Warner Bros, según su carta trimestral a los accionistas.

Tras el anuncio, los papeles de Netflix llegaron a caer hasta un 5,1%, a US$ 82,60, en transacciones extendidas.

Tono más cauteloso

Para el año, Netflix proyectó ingresos entre US$ 50.700 millones y US$ 51.700 millones, frente a una estimación de US$ 50.960 millones según el consenso de Bloomberg. La compañía también apuntó a un margen operativo de 31,5% y a un flujo de caja libre cercano a US$ 11.000 millones, por debajo de los US$ 11.930 millones que estimaban los analistas.

Para el trimestre en curso, Netflix prevé ganancias de 76 centavos por acción, por debajo de las proyecciones de Wall Street de 82 centavos, y ventas por US$ 12.200 millones.

Durante el ejercicio, la compañía destacó una programación especialmente fuerte, incluyendo los episodios finales de Stranger Things, una serie documental sobre el magnate del hip-hop Sean Combs y una nueva película de Frankenstein.

Ingresos por encima del consenso

En el período octubre-diciembre, Netflix reportó ingresos por US$ 12.050 millones, lo que implica un alza de 18% interanual, por sobre los US$ 11.970 millones esperados. Por región, destacó: Estados Unidos y Canadá: US$ 5.340 millones; Europa, Oriente Medio y África: US$ 3.870 millones; Latinoamérica: US$ 1.420 millones y Asia-Pacífico: US$ 1.420 millones.

En tanto, el ingreso operativo alcanzó US$ 2.960 millones, un avance de 30%, mientras que el margen operativo se ubicó en 24,5%.

En el consolidado de 2025, la compañía registró ventas por US$ 45.200 millones, un 16% más que el año anterior. Mirando hacia 2026, Netflix se mantuvo cauteloso y estima que las ventas crezcan hasta un 14%, llegando a US$ 51.700 millones, con un margen operativo del 31,5%.

Inversión y publicidad

De cara a los próximos meses, Netflix anunció planes para aumentar la inversión en películas y series en 10%, mientras avanza en la compra de Warner Bros.

Netflix sostuvo que espera más que duplicar los ingresos por publicidad en 2026 frente a 2025, reforzando el argumento de que el negocio publicitario gana peso en su crecimiento.

La firma también indicó que el avance del engagement en la segunda mitad de 2025 fue parcialmente compensado por una caída interanual en horas vistas de contenido no asociado a marcas (non-branded view hours), una métrica relevante para la monetización publicitaria.