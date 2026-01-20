Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Netflix cae casi 5% tras enfriar expectativas para 2026 y congelar recompras para financiar compra de Warner Bros

La compañía cae casi 5% fuera de rueda, luego de proyectar ingresos por hasta US$ 51.700 millones y un margen operativo de 31,5% para este año, por debajo de lo que esperaba el mercado. En el cuarto trimestre, superó estimaciones en ventas y utilidad operativa.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 18:25 hrs.

Sofía Pelfort L Netflix resultado de empresas streaming adquisiciones y fusiones entretencion Entretenimiento
<p>Netflix cae casi 5% tras enfriar expectativas para 2026 y congelar recompras para financiar compra de Warner Bros</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Santiago Montt renuncia a su cargo de CEO en Los Andes Copper y confirma que será el próximo ministro de Minería
2
Regiones

Minera Aclara sale a rechazar rumores que vinculan al proyecto con origen de incendios forestales en Penco
3
Mercados

Como en los tiempos del primer "dólar a luca": extranjeros firman casi US$ 10 mil millones contra el peso chileno en derivados financieros
4
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
5
Empresas

Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
6
Mercados

Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"
7
Economía y Política

Los principales candidatos que asoman para dirigir el SII en el Gobierno de Kast
8
Empresas

A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete