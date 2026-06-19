Starbucks recorta personal en Reino Unido y Hong Kong como parte de su proceso de reestructuración

Sería afectado cerca del 20% de su plantilla en el territorio asiático y unos 120 puestos en Londres, sede de sus operaciones en Europa, Oriente Medio y África.

Starbucks despidió a empleados corporativos en sus centros de Londres y Hong Kong, que supervisan parte de su negocio internacional, a medida que la cadena de cafeterías otorga a los licenciatarios externos mayor libertad para gestionar sus tiendas fuera de Norteamérica.

Según fuentes cercanas al asunto, la empresa con sede en Seattle recortó cerca del 20% de su plantilla, es decir, aproximadamente 60 puestos, en su oficina de Hong Kong, que supervisa la región de Asia-Pacífico (excluyendo China y Japón). Asimismo, eliminó unos 120 puestos en Londres, sede de sus operaciones en Europa, Oriente Medio y África.

La compañía ha estado reestructurando sus equipos corporativos para reducir costos y eliminar lo que considera niveles duplicados de gestión y puestos de trabajo centrados en la coordinación. Sus ventas se han recuperado tras una larga recesión gracias al lanzamiento de nuevos productos, la renovación de su estrategia de marketing y la puesta en marcha de una iniciativa para remodelar sus tiendas.

Starbucks declinó hacer comentarios más allá del anuncio de su reestructuración global en mayo, cuando reveló su última ronda de recortes de empleo en Estados Unidos y dijo que estaba revisando sus equipos corporativos internacionales.

Fuera de Norteamérica, la compañía está dejando de gestionar directamente sus tiendas, otorgando en cambio una mayor supervisión a sus franquiciados. Esta estrategia le permite liberar tiempo y recursos para invertir en sus establecimientos propios, que se concentran principalmente en Estados Unidos. La compañía ha manifestado su intención de duplicar su red internacional de tiendas, hasta alcanzar aproximadamente las 40.000, principalmente a través de socios externos.

El año pasado, Starbucks firmó un acuerdo de joint venture para su negocio en China, y está estudiando opciones para sus operaciones en Japón, según informó Bloomberg News.

Como parte del plan de reestructuración, la empresa está transfiriendo algunas responsabilidades laborales a los licenciatarios o a los equipos corporativos en oficinas como la de Seattle, que dan servicio a múltiples zonas geográficas.

No está claro cuántos empleados permanecerán en la oficina de Londres.

Las ventas comparables del negocio internacional de Starbucks crecieron alrededor de un 3% en el trimestre que finalizó el 29 de marzo, lo que supone tres trimestres consecutivos de crecimiento.

Las acciones de Starbucks, que cerraron a US$ 100,65 en la bolsa de Nueva York el jueves, han ganado un 20% en lo que va de año.