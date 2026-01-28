Las ventas de Starbucks se aceleran gracias al enfoque en mejorar el servicio y la rapidez desplegado por su CEO
Las ventas globales en establecimientos establecidos aumentaron un 4% en el último trimestre, según informó la compañía en un comunicado el miércoles. Esto superó incluso las expectativas más optimistas de los analistas.
Noticias destacadas
Starbucks Corp. registró un crecimiento en una métrica clave de ventas por segundo trimestre consecutivo, lo que refuerza el impulso de la cadena de cafeterías y demuestra que los esfuerzos de recuperación del CEO de la empresa, Brian Niccol, están cobrando energía.
Las ventas globales en establecimientos establecidos aumentaron un 4% en el último trimestre, según informó la compañía en un comunicado el miércoles. Esto superó incluso las expectativas más optimistas de los analistas y se basó en los resultados positivos del período anterior, que siguió a una larga caída.
Starbucks también emitió su primera perspectiva para todo el año bajo la dirección de Niccol. Se prevé que las ventas en establecimientos establecidos crezcan al menos un 3% en el año fiscal 2026, por encima del promedio de las estimaciones de los analistas.
Las acciones subieron un 9% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. Desde que Niccol asumió el control en 2024, las acciones de Starbucks han subido un 5%, frente a una ganancia del 29% del índice S&P 500 durante ese período.
Un segundo trimestre consecutivo de crecimiento en ventas comparables refuerza la idea de que el proyecto de Niccol está generando resultados. Esta gigantesca iniciativa —Starbucks opera decenas de miles de locales en 80 países— se ha centrado en mejorar el servicio y la rapidez, a la vez que reduce la complejidad del menú. La compañía también está trabajando para que sus locales sean más atractivos para que los clientes se queden y pidan más.
En EEUU, la región más importante de Starbucks, las ventas también aumentaron un 4%.
Planes en marcha
Si bien los analistas e inversionistas se muestran mayoritariamente positivos respecto a las iniciativas de reestructuración de Niccol, algunos han cuestionado el costo total y su impacto en las ganancias, ya que la rentabilidad se vio afectada por las cuantiosas inversiones operativas.
El trimestre pasado, las ganancias ajustadas cayeron a 56 centavos por acción, principalmente debido a los costes laborales asociados a la reestructuración de la cadena y al aumento del coste del café. Las ganancias han caído en un porcentaje de dos dígitos durante seis trimestres consecutivos.
La compañía necesitará mantener un tráfico de ventas más fuerte en la segunda mitad del año fiscal 2026 para mejorar la rentabilidad y justificar los costos de inversión “significativos”, escribió el analista de Jefferies, Andy Barish, en una nota a los clientes antes de los resultados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete