Las ventas de Starbucks se aceleran gracias al enfoque en mejorar el servicio y la rapidez desplegado por su CEO

El CEO de Starbucks, Brian Niccol, durante el Leadership Experience 2025 en Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Las ventas globales en establecimientos establecidos aumentaron un 4% en el último trimestre, según informó la compañía en un comunicado el miércoles. Esto superó incluso las expectativas más optimistas de los analistas.

Starbucks Corp. registró un crecimiento en una métrica clave de ventas por segundo trimestre consecutivo, lo que refuerza el impulso de la cadena de cafeterías y demuestra que los esfuerzos de recuperación del CEO de la empresa, Brian Niccol, están cobrando energía.

Las ventas globales en establecimientos establecidos aumentaron un 4% en el último trimestre, según informó la compañía en un comunicado el miércoles. Esto superó incluso las expectativas más optimistas de los analistas y se basó en los resultados positivos del período anterior, que siguió a una larga caída.

Starbucks también emitió su primera perspectiva para todo el año bajo la dirección de Niccol. Se prevé que las ventas en establecimientos establecidos crezcan al menos un 3% en el año fiscal 2026, por encima del promedio de las estimaciones de los analistas.

Las acciones subieron un 9% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. Desde que Niccol asumió el control en 2024, las acciones de Starbucks han subido un 5%, frente a una ganancia del 29% del índice S&P 500 durante ese período.

Un segundo trimestre consecutivo de crecimiento en ventas comparables refuerza la idea de que el proyecto de Niccol está generando resultados. Esta gigantesca iniciativa —Starbucks opera decenas de miles de locales en 80 países— se ha centrado en mejorar el servicio y la rapidez, a la vez que reduce la complejidad del menú. La compañía también está trabajando para que sus locales sean más atractivos para que los clientes se queden y pidan más.

En EEUU, la región más importante de Starbucks, las ventas también aumentaron un 4%.

Planes en marcha

Si bien los analistas e inversionistas se muestran mayoritariamente positivos respecto a las iniciativas de reestructuración de Niccol, algunos han cuestionado el costo total y su impacto en las ganancias, ya que la rentabilidad se vio afectada por las cuantiosas inversiones operativas.

El trimestre pasado, las ganancias ajustadas cayeron a 56 centavos por acción, principalmente debido a los costes laborales asociados a la reestructuración de la cadena y al aumento del coste del café. Las ganancias han caído en un porcentaje de dos dígitos durante seis trimestres consecutivos.

La compañía necesitará mantener un tráfico de ventas más fuerte en la segunda mitad del año fiscal 2026 para mejorar la rentabilidad y justificar los costos de inversión “significativos”, escribió el analista de Jefferies, Andy Barish, en una nota a los clientes antes de los resultados.