¿Puma en venta? Familia Pinault, dueña de 29%, sondea compradores para la golpeada marca alemana

El holding Artémis evalúa a grupos como Anta Sports y Li Ning, además de fondos soberanos, para tantear el interés en una posible compra de Puma, cuyas acciones subieron 20% tras conocerse las gestiones.

La familia Pinault se ha contactado con posibles compradores de Puma después de que la marca deportiva alemana perdiera aproximadamente la mitad de su valor de mercado el año pasado, según personas familiarizadas con el asunto.

La multimillonaria familia posee una participación de 29% en Puma, que cotiza en la bolsa de Frankfurt, a través de Artémis, y está trabajando con asesores posiblemente con vistas a iniciar una venta de la empresa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

Se han puesto en contacto con posibles postores, incluidos Anta Sports Products y Li Ning, para evaluar el interés en comprar Puma, dijeron las personas, y agregaron que también sondearon a otras empresas de ropa deportiva en EEUU, así como a fondos soberanos de riqueza en el Medio Oriente.

Repunte en las acciones

Las acciones de Puma subieron hasta 20% en la bolsa alemana tras el informe, el mayor aumento desde octubre de 2001. Tiene un valor de mercado de aproximadamente 3.200 millones de euros (US$ 3.700 millones).

Es probable que la familia busque una prima considerable en cualquier acuerdo, según las fuentes. Artémis también es el accionista mayoritario de Kering.

Antes de hoy, las acciones de Puma cayeron 50% en los últimos 12 meses, afectadas por la débil demanda de sus equipos deportivos y de ejercicio y las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses.

Las deliberaciones están en curso y no hay garantía de que se realice una transacción, dijeron las personas conocedoras del asunto.

Un portavoz de Puma se negó a hacer comentarios, mientras que representantes de Artémis, Anta y Li Ning no respondieron a las solicitudes de comentarios.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Puma ha estado intentando renovarse bajo la dirección de Arthur Hoeld, nuevo director ejecutivo, tras no haber logrado generar mucho entusiasmo entre los consumidores por sus productos en los últimos años. La compañía emitió múltiples advertencias sobre sus beneficios en los últimos trimestres, incluyendo el mes pasado.

Marcas de rápido crecimiento como On Holding, New Balance y Hoka están ganando clientes y ocupando más espacio en las estanterías de los minoristas, mientras que la suerte de sus tradicionales rivales, Adidas y Nike, mejoraron.

La firma alemana nombró recientemente al exejecutivo de Adidas, Andreas Hubert, como director de operaciones. Hubert, con 20 años de experiencia en Adidas, se desempeñó durante los últimos cuatro años como director de información de la compañía.

Fundada en 1948, Puma registró un beneficio neto de 281,6 millones de euros el año pasado y 8.800 millones de euros en ventas, y cuenta con una plantilla global de aproximadamente 22 mil empleados. Patrocina al Manchester City de la Premier League inglesa, a la selección nacional de Portugal y a la selección masculina de balonmano de Dinamarca, entre otros.

Perfil de los interesados

Anta posee marcas como Fila, Descente, Kolon Sport y Jack Wolfskin. Formó parte de un consorcio que adquirió la finlandesa Amer Sports Oyj, fabricante de las raquetas de tenis Wilson y los bates de béisbol Louisville Slugger, por unos 4.600 millones de euros en 2019.

Li Ning, fundada en 1990 por la legendaria gimnasta china del mismo nombre, diseña y vende calzado, ropa y accesorios deportivos, tanto profesionales como de ocio. Además de su marca homónima, ofrece productos deportivos propios o con licencia, como la marca de tenis de mesa Double Happiness, la marca de deportes al aire libre Aigle y la marca de bádminton Kason.