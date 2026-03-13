Premios Oscar en cifras: el negocio detrás de la gala que aún factura millones de dólares

En el año 2025, la organización a cargo de los premios registró ingresos totales por US$ 269 millones.

Este domingo se realizará la 98° edición de los premios Oscar, que ya tiene a sus favoritos para llevarse las tradicionales estatuillas. Pero más allá de la competencia cinematográfica, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Ampas, su sigla en inglés) también moviliza millones de dólares a través de los derechos de transmisión de la gala, la venta de publicidad y el impacto económico que genera en la ciudad de Los Ángeles.

En la edición previa de 2025, la Academia registró ingresos totales por US$ 269 millones, gastos por US$ 208 millones lo que le permitió cerrar el ejercicio con activos netos por US$ 988 millones.

Los resultados se explican principalmente por los recursos generados por los Oscar y las actividades asociadas al evento, además de otras fuentes como contribuciones, retornos de inversión y los ingresos provenientes del museo de la institución.

Solo por el segmento vinculado a los Academy Awards and related activities, la Academia registró ingresos por US$ 150 millones, mientras que los gastos asociados llegaron a US$ 55 millones.

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A esto se suman los contratos de licencias y transmisión vinculados a la ceremonia. La institución prevé registrar ingresos por US$ 140 millones este año, US$ 145 millones en 2027 y US$ 149 millones en 2028 por contratos vinculados a los Oscar que seguían pendientes de ejecución al cierre de junio de 2025. En total, esos compromisos suman US$ 434 millones, a los que se añaden los derechos domésticos con ABC -propiedad de Disney-, mientras que la distribución internacional se gestiona con Buena Vista International, vigente hasta 2028.

Históricamente, ABC paga unos US$ 100 millones al año por los derechos de transmisión. A partir de 2029 estos pasarán a manos de YouTube por una cifra superior.

Un importante aporte está en las tarifas publicitarias que este año subieron a doble dígito frente a 2025. De acuerdo al medio Deadline, Disney ya vendió la totalidad de los espacios publicitarios para la transmisión de este domingo, con precios que superan los US$ 2 millones por comerciales de 30 segundos.

El interés de los anunciantes se explica en parte por la recuperación gradual de la audiencia televisiva del evento. En esa línea, el evento se ha vuelto cada vez más atractivo para las plataformas de streaming luego de que el año pasado atrajera a más de 19 millones de espectadores solo en Estados Unidos -el cuarto aumento consecutivo tras la pandemia-, según informó Disney.

El alza incluye las visualizaciones desde dispositivos móviles y computadores. Eso sí, las audiencias aún están lejos de las cifras de hace dos décadas, cuando superaban los 57 millones de televidentes.

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Impacto local

El negocio alrededor de los Oscar no beneficia solo a los organizadores de la tradicional gala, sino que además tiene implicancias para el mercado local de Los Ángeles.

En un estudio encargado por la propia Academia, se estimó que el evento tiene un efecto económico de US$ 134 millones, considerando el número de visitantes, las tarifas promedio de los hoteles y el gasto personal.

El reporte también destacó que el evento impulsa la demanda por servicios de limosinas, arriendo de autos, contratación de estilistas, reservas en restaurantes, servicios de catering y compañías de seguridad.