118 sindicatos de Walmart Chile inician nueva arremetida legal para terminar con contratos multifuncionales

La matriz de los supermercados Lider, Walmart Chile, deberá enfrentar un nuevo capítulo de la saga de disputas judiciales que ha estado librando con sus trabajadores por la aplicación de contratos multifuncionales.

A fines de 2022, la compañía sufrió su mayor revés, luego de que un fallo de primera instancia declarara que estos contratos no se ajustaban a derecho por no dar certidumbres laborales, tras una demanda del Sindicato Interempresa Lider (SIL), el más numeroso dentro de una de las empresas con mayor tasa de sindicalización del país. La Corte de Apelaciones ratificó esa sentencia y hoy se está a la espera de la determinación de la Corte Suprema.

Sin embargo, el 26 de agosto, la Federación Nacional del Trabajador de Walmart, que agrupa a 14.600 socios y unos 130 sindicatos de distintas ubicaciones a lo largo de Chile, tomó su propio camino y se lanzó contra la empresa, al ingresar una demanda relacionada al mismo tema en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En el documento, al que tuvo acceso Diario Financiero, figuran como demandantes 118 sindicatos que acusan a la empresa de vulneración a las garantías fundamentales de los trabajadores que detentan el cargo de “Operador de Tienda”, la figura multifuncional que introdujo la supermercadista.

Solicitan que se ordene a Walmart Chile, de manera inmediata, cesar de aplicar este contrato. Además, piden una indemnización de $ 500 mil para cada trabajador (serían cerca de 10 mil) que tenga este régimen laboral.

El fondo de la demanda

La filial de la gigante estadounidense lleva años impulsando una transformación tecnológica de la compañía, que implica reorientar sus operaciones a la nueva realidad del retail y la consolidación del comercio online en la industria. Esta política ha implicado una serie de despidos masivos y cambios en la funciones de sus trabajadores, lo que ha desembocado en los conflictos con los sindicatos. En la industria este caso es seguido con atención, pues podría marcar un precedente para todo el retail.

La acción de la Federación dista de las anteriores debido a que alude a los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores, por ende, apunta a la ilegalidad de la naturaleza de los contratos. La demanda del SIL, en cambio, había iniciado acusando un incumplimiento de un contrato colectivo.

En esta ocasión, los 118 sindicatos aseguran que habían firmado un documento junto a la empresa y sus filiales para aminorar la aplicación de los contratos, pero que en los hechos fue impuesta “una multifuncionalidad prácticamente sin límites”, permitiendo que un mismo trabajador pudiera realizar tareas de atención de público, reposición, cajero, limpieza, orden, etc.

Acusan que el cargo impide que los trabajadores “tengan certeza sobre las funciones que deben realizar. Esta incertidumbre trae como consecuencia una afectación a la vida, salud e integridad física de los trabajadores, toda vez que no existen capacitaciones para la correcta realización de las funciones (…) genera situaciones de estrés y angustia en las personas que no saben qué tareas deberán desarrollar al día siguiente”.

El “Programa Walmart”

En abril, la Dirección del Trabajo (DT) anunció que fiscalizaría 114 establecimientos de la supermercadista, lo que se denominó como el “Programa Walmart”. Junto con la demanda, los sindicatos adjuntaron un documento que muestra los resultados de las fiscalizaciones.

El saldo final de esto fueron 102 multas administrativas: 21 porque los contratos no tenían cláusulas básicas legales; 80 por no especificar la determinación precisa de la naturaleza de los servicios; y 1 por no establecer el lugar de procedencia del trabajador. En total, las sanciones suman 6.108 UTM (más de $ 387 millones).

“El cargo ha sido declarado como ilegal en muchas ocasiones, sin embargo, la empresa persiste en su aplicación”, acusa la demanda.

Walmart Chile descartó hacer comentarios para este artículo, ya que no había sido notificada por los tribunales.

Una disputa que podría permear a toda la industria del retail