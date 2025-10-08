Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos

El Tribunal de Propiedad Industrial ratificó una serie de fallos de primera instancia en contra de la firma liderada por los Paulmann, que podría llevar los casos ante la Corte Suprema.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 18:05 hrs.

J. Troncoso Ostornol Retail CENCOSUD marcas Inapi
<p>Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

IPC de septiembre sube dentro de las expectativas y la inflación en 12 meses se acelera a un 4,4%
2
Mercados

Colegios subvencionados llevan dos meses sin financiamiento para pagar el 1% de cotización adicional de pensiones
3
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
4
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo de cerezas a sociedad relacionada a familia González Folatre en US$ 16 millones
5
Economía y Política

Propuesta de tasa portuaria de Jara la pagarían exportadores o importadores y pone en alerta a la industria
6
Mercados

SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
7
Mercados

Negocio de search funds crece en Chile con foco en adquisición de empresas de hasta US$ 50 millones
8
Mercados

Bolsa chilena completa 10 jornadas de caídas en su racha negativa más larga desde 2018 por salida generalizada desde activos de riesgo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete