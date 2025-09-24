Click acá para ir directamente al contenido
Cencosud supera el primer corte y seguiría en carrera para quedarse con la operación de la francesa Carrefour en Argentina

Luego de que Deutsche Bank, el banco que tiene el mandato de la venta, dejara fuera a tres interesados, todavía quedan cuatro oferentes con opciones. Además de Cencosud completan el listado el grupo Coto, GDN, y el fondo de inversiones Klaff Realty, que opera en el sector a través de la cadena Tienda Inglesa, en Uruguay.

Por: Renato García

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 18:55 hrs.

