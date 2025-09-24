Cencosud supera el primer corte y seguiría en carrera para quedarse con la operación de la francesa Carrefour en Argentina
Luego de que Deutsche Bank, el banco que tiene el mandato de la venta, dejara fuera a tres interesados, todavía quedan cuatro oferentes con opciones. Además de Cencosud completan el listado el grupo Coto, GDN, y el fondo de inversiones Klaff Realty, que opera en el sector a través de la cadena Tienda Inglesa, en Uruguay.
La expectación es grande en el sector retail de Argentina, luego de que medios locales informaran el martes del interés de varias empresas en adquirir la operación de la cadena de supermercados Carrefour en ese país, incluyendo al grupo chileno Cencosud.
Según reportes de La Nación, hace una semana siete operadores presentaron ofertas no vinculantes por la filial trasandina de la francesa. Sin embargo, a poco andar, tres de los interesados ya quedaron fuera de carrera, tras una preselección a cargo de Deutsche Bank, que tiene el mandato para la venta.
Y entre los que todavía tienen chances continua el grupo ligado a la familia Paulmann. El listado lo completan además el grupo Coto, GDN, y el fondo de inversiones Klaff Realty, que opera en el sector a través de la cadena Tienda Inglesa, en Uruguay.
Según reportó La Nación, lo que se viene ahora es una serie de encuentros entre los oferentes y la administración del grupo francés, citas a las que asistirá el líder de Carrefour en la región, Pablo Lorenzo, que tiene sede en Brasil, pero que en el pasado encabezó la operación en Argentina.
En favor de las opciones del grupo chileno podría jugar el hecho de que ya en el pasado adquirió la filial de Carrefour en Colombia.
