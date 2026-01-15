Falabella adquiere participación minoritaria de su socio en Colombia por cerca de US$ 159 millones

El retailer adquirió las participaciones que Organización Corona mantenía en sus negocios conjuntos en Colombia, equivalentes al 35% de Falabella Retail, 31% de Banco Falabella, 35% de Seguros Falabella y 35% de ABC de Servicios S.A.S.

A mediados de 2025, Falabella había comunicado que su principal socio en Colombia, Organización Corona, había decidido desprenderse de la totalidad de sus participaciones minoritarias en los negocios conjuntos que ambas compañías mantienen en ese país. Este jueves, el retailer confirmó que será finalmente el propio grupo chileno quien tomará control de ese paquete.

A través de un hecho de interés, la compañía ligada a las familias Solari y Del Río informó que adquirió las participaciones que Corona mantenía en sus negocios conjuntos en Colombia, equivalentes al 35% de Falabella Retail, 31% de Banco Falabella, 35% de Seguros Falabella y 35% de ABC de Servicios S.A.S. Para ello, el holding desembolsó un total de US$ 159 millones.

US$ 2.363 millones fueron los ingresos del holding en Colombia al cierre de 2024

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Esta adquisición refleja nuestra confianza en Colombia y en la relevancia que este mercado tiene para nuestra estrategia regional. Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de nuestros negocios en el país, con fortalecer nuestra propuesta de valor y con seguir impulsando relaciones de largo plazo con nuestros clientes, colaboradores y comunidades”, detalló el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González.

Pese a la transacción, Grupo Falabella y Organización Corona mantendrán una sociedad estratégica en Sodimac Colombia. Ambas compañías seguirán con sus actuales participaciones -51% en manos de Corona y 49% de Falabella- sin alterar la operación ni la gestión del negocio. El foco, aseguraron, seguirá puesto en impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la cadena en el mercado colombiano.