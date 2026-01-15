Falabella adquiere participación minoritaria de su socio en Colombia por cerca de US$ 159 millones
El retailer adquirió las participaciones que Organización Corona mantenía en sus negocios conjuntos en Colombia, equivalentes al 35% de Falabella Retail, 31% de Banco Falabella, 35% de Seguros Falabella y 35% de ABC de Servicios S.A.S.
Noticias destacadas
A mediados de 2025, Falabella había comunicado que su principal socio en Colombia, Organización Corona, había decidido desprenderse de la totalidad de sus participaciones minoritarias en los negocios conjuntos que ambas compañías mantienen en ese país. Este jueves, el retailer confirmó que será finalmente el propio grupo chileno quien tomará control de ese paquete.
A través de un hecho de interés, la compañía ligada a las familias Solari y Del Río informó que adquirió las participaciones que Corona mantenía en sus negocios conjuntos en Colombia, equivalentes al 35% de Falabella Retail, 31% de Banco Falabella, 35% de Seguros Falabella y 35% de ABC de Servicios S.A.S. Para ello, el holding desembolsó un total de US$ 159 millones.
US$2.363 millones fueron los ingresos del holding en Colombia al cierre de 2024
“Esta adquisición refleja nuestra confianza en Colombia y en la relevancia que este mercado tiene para nuestra estrategia regional. Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de nuestros negocios en el país, con fortalecer nuestra propuesta de valor y con seguir impulsando relaciones de largo plazo con nuestros clientes, colaboradores y comunidades”, detalló el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González.
Pese a la transacción, Grupo Falabella y Organización Corona mantendrán una sociedad estratégica en Sodimac Colombia. Ambas compañías seguirán con sus actuales participaciones -51% en manos de Corona y 49% de Falabella- sin alterar la operación ni la gestión del negocio. El foco, aseguraron, seguirá puesto en impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la cadena en el mercado colombiano.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave
El 1 de diciembre próximo se acaban los dos años de plazo que se dispusieron para que, los distintos estamentos públicos y privados que trabajan con estos insumos, adecúen sus procesos internos a la normativa.
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”
La experta en ciencia de datos y exejecutiva de Airbnb y Shopify, en su exposición en el Congreso Futuro abordó cómo los algoritmos influyen en lo que las personas "ven, compran y deciden".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete