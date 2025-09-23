Directorio de Falabella aprueba repartir entre sus accionistas un dividendo provisional de US$ 121,8 millones
El pago, equivalente a $ 46 por acción, se concretaría el 14 de octubre a los titulares de la serie única que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la compañía al día 8 de octubre.
La recuperación del grupo Falabella va a llegar al bolsillo de sus accionistas. La compañía propuso un dividendo provisional de $ 115.406 millones, equivalente a unos US$ 121,8 millones.
A través de un hecho esencial, la firma explicó que “en sesión de directorio de fecha 23 de septiembre de 2025, se aprobó el reparto de un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2025 de $ 46 por acción”.
En la comunicación se detalló que el citado dividendo se pagará el día 14 de octubre de 2025, a los accionistas titulares de la serie única que se encuentren inscritos en el registro de accionistas al día 8 de octubre de 2025.
La noticia viene a coronar un año de recuperación del retailer. Tras varios ejercicios decepcionantes, la compañía volvió a la senda del crecimiento, y en una reciente entrevista con DFMAS, el gerente general, Alejandro González, proyectó que 2026 será un año clave, con el fortalecimiento de su economía digital, mayor foco en Perú, Colombia y Chile, y un ingreso más agresivo en México.
