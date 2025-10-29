Gaston Bottazzini habría sido destituido de El Corte Inglés tras un año como CEO en el grupo español

Según el medio europeo El Confidencial, la salida del exFalabella se debe a "diferencias de criterio con las distintas familias que controlan el grupo de grandes almacenes".

El ejecutivo argentino Gaston Bottazzini, exgerente general de Falabella, habría sido destituido de El Corte Inglés, el grupo de retail español donde se desempeñaba como CEO desde el 26 de julio del año pasado.

Así lo reveló el medio español El Confidencial, que explicó que la presidenta del holding, Marta Álvarez -que había hecho a Bottazzini su brazo derecho- tomó la decisión "debido a diferencias de criterio con las distintas familias que controlan el grupo de grandes almacenes".

Según consignó este medio, Álvarez le había dado "plenos poderes" a Bottazzini, al punto de que había eliminado la "comisión delegada" que ella misma había creado, cuya función era supervisar a los órganos ejecutivos y administrativos.

En un principio, cuando dejó Falabella, posterior a la crisis del retailer chileno, el argentino había fichado como asesor personal de Álvarez -heredera de Isidoro Álvarez, expresidente de El Corte Inglés-, pero tras un periodo de prueba, se le confió la misión de dirigir un plan estratégico para invertis 3.000 millones de euros, con foco en remodelar los centros comerciales, señaló El Confidencial.

Con todo, Bottazzini se despide de El Corte Inglés en un buen momento para la firma, ya que, tal como anotó DFMAS, atraviesa una etapa de buenos resultados, baja deuda y recibió -por primera vez- la calificación Investment Grade por parte de las agencias Standard & Poor’s y Fitch Ratings.