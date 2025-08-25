PriceSmart Inc afina su llegada a Chile: retailer estadounidense arma sociedad e inscribe sus marcas en el país

La cadena ya tendría definidas las ubicaciones para su arribo al país y contempla inaugurar tres locales en 2026, con planes de expandirse hacia otras regiones.

Hace algunas semanas trascendió que la cadena estadounidense de venta mayorista PriceSmart evaluaba su desembarco en Chile.

Conforme transcurren los días, hay más indicios de su inminente arribo. Durante el primer semestre de este año, la compañía inició el proceso de inscripción de distintas marcas en el país para poder operar en el mercado.

Desde enero, PriceSmart ha registrado más de diez marcas, todas vinculadas a su operación en canales minoristas y mayoristas, supermercados y servicios asociados al rubro farmacéutico, entre otros.

El paso más relevante ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando PriceSmart Inc constituyó una sociedad por acciones en el país bajo el nombre PriceSmart Chile SpA, con un capital social de $ 1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias.

De acuerdo con los estatutos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la sociedad tendrá un amplio espectro de actividades. Entre ellas, contempla la comercialización, distribución e importación de una gran variedad de bienes, que incluyen productos ópticos, farmacéuticos, cosméticos, de higiene personal, suplementos alimentarios, dispositivos médicos y artículos vinculados a las industrias alimenticia y de consumo masivo.

También está considerada la administración y operación de establecimientos de compra y venta, como supermercados, farmacias, ópticas, laboratorios ópticos, droguerías y locales de comercio mayorista y minorista, junto con el abastecimiento a terceros como supermercados, centros comerciales, bodegas, farmacias, restaurantes, hoteles, casinos y otros puntos de venta.

El objeto social incorpora la posibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios asociados al negocio, entre ellos la construcción y explotación de supermercados, centros comerciales, bodegas, edificios de oficinas, estacionamientos y viviendas, ya sea para arriendo, venta o urbanización de terrenos.

Aunque desde la compañía señalaron que el arribo aún no está totalmente definido, fuentes conocedoras aseguraron que su llegada es inminente.

El plan ya está en marcha, con ubicaciones definidas, estudios logísticos avanzados y un calendario que contempla la apertura de los primeros tres locales en Santiago a partir del próximo año, han detallado ejecutivos conocedores del proceso a DF. De concretarse, esa sería solo la primera fase, pues la expansión hacia regiones ya está contemplada en una segunda etapa.

Los números de PriceSmart

Actualmente, PriceSmart opera 55 locales distribuidos en 12 países de América Latina y el Caribe. En Sudamérica su presencia se concentra únicamente en Colombia, donde desembarcó en 2011 con una primera tienda en Barranquilla y hoy suma diez locales en las principales ciudades.

A nivel financiero, durante el año fiscal 2024 la compañía reportó ingresos por US$ 4.910 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 11,4%. Su resultado Ebitda alcanzó los US$ 303 millones, con un margen operativo considerado saludable y sin registrar niveles relevantes de deuda financiera.