El CEO y presidente de Telefónica Chile se despide: “Comienza una nueva etapa para las telecomunicaciones”
La venta de Movistar Chile supuso que Millicom operará el negocio desde el primer día, por lo que Juan Vicente Martín Fontelles dejo el mando de la compañía. Desde este martes, Carolina Vallejo Londoño es la nueva gerenta general de la empresa.
Este martes Telefónica puso fin a 35 años de historia en Chile y concretó la enajenación de sus activos locales tras un largo y bullado proceso de venta. Así lo dio a conocer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la que explicó que concretó la venta de sus activos chilenos al holding francés NJJ y a la teleoperadora luxemburguesa Millicom por US$ 1.215 millones, equivalente a unos 1.030 millones de euros.
La transacción supuso que Millicom operará el negocio desde el primer día y aplicará su manual operativo de Millicom para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su amplia experiencia regional.
Con esto, de acuerdo con fuentes conocedoras de la interna, el aterrizaje de Millicom no pasó desapercibido durante su primer día y comenzó rápidamente a mover sus fichas en Chile.
De hecho, tras el anuncio, el CEO y presidente de Movistar Chile, Juan Vicente Martín Fontelles, puso fin a su administración -la que estaba fundamentalmente orientada a la enajenación de las operaciones en territorio local- este mismo martes.
La cabeza de la filial chilena durante los últimos 10 meses se despidió de sus cargos y afirmó que “ha sido un honor liderar una empresa en el país, la cual tiene más de 146 años de historia y es protagonista indiscutida de la masificación de las comunicaciones, la digitalización y la llegada de la tecnología a millones de personas, escuelas, hogares y empresas”.
“Me llevo el orgullo de haber trabajado codo a codo con equipos que han sostenido al país en grandes hitos nacionales. A cada persona que forma y ha formado parte de esta compañía, gracias. Gracias por su profesionalismo, su compromiso y por demostrar que son el verdadero motor de esta organización", agregó el exCEO de Movistar Chile.
Nueva era de Movistar
Junto con su despedida, Martín Fontelles afirmó que “comienza una nueva etapa para las telecomunicaciones en Chile”.
Esto, porque para el ejecutivo la venta de Telefónica a NJJ y a Millicom “asegura continuidad, proyección y una mirada renovada para seguir impulsando la conectividad en el país. Es un momento importante para nuestra industria y abre nuevas oportunidades para seguir creciendo con la fuerza de siempre”.
En esa línea, el ejecutivo agregó que “aunque hoy cierro mi etapa como CEO de Telefónica Movistar Chile, lo verdaderamente relevante es lo que viene para la compañía. Confío plenamente en que este nuevo ciclo será recibido con la misma valentía, urgencia y compromiso que demostraron en cada desafío. Les deseo lo mejor en este camino lleno de oportunidades y crecimiento”.
Cabe mencionar que con la cesación de sus cargos en Chile, Juan Vicente Martín, se mantendrá en Telefónica y se desempeñará como director de Telefónica Hispam.
En su reemplazo, se dio a conocer que la filial chilena ya tiene a su nueva gerenta general, Carolina Vallejo Londoño, ejecutiva con trayectoria al interior de Millicom, quien hasta ahora se desempeñaba como CEO de Tigo en El Salvador.
Cabe recordar que Martín asumió luego de que el histórico ejecutivo de Telefónica Chile, Roberto Muñoz, renunciara tras 13 años como gerente general y otros 7 como presidente del directorio.
