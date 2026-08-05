El tío WOM busca socio para su hospital veterinario: idea surgió por dolencias de su perro Meme
Chris Bannister, CEO de la empresa de telecomunicaciones, definió el perfil de su partner: "un emprendedor con pasión por los animales y formación en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, o experiencia en startups, finanzas y levantamiento de capital".
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Buscando socios para su hospital veterinario VETMeT está el CEO de WOM, Chris Bannister. El ejecutivo también conocido como Tío WOM solicitó a través de su cuenta en red social Linkedin "un emprendedor con pasión por los animales y formación en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, o experiencia en startups, finanzas y levantamiento de capital, que quiera sumarse a esta nueva etapa del proyecto".
Bannister detalló que "estamos entrando a la fase de ejecución, y necesitamos a alguien que nos ayude a levantar capital, generar alianzas estratégicas y convertir VETMeT en una realidad". Y precisó: "No buscamos un empleado. Buscamos un socio: alguien que quiera construir este proyecto conmigo, aportando su experiencia, compromiso e inversión".
La aventura de VETMeT fue anunciada en la red social por el CEO de WOM a inicios de año, donde contó que "durante los últimos 2 años, Kena y yo hemos pensado en crear un hospital veterinario de alta complejidad aquí mismo en Santiago y ahora estamos en posición de convertir la actividad en acción en 2026”.
Bannister explicó que el proyecto surgió a partir de una experiencia personal vinculada a la salud de su mascota, lo que le permitió conocer el nivel de especialización de veterinarios locales y extranjeros. “En los últimos años, nuestro perro Meme ha tenido una serie de problemas de salud complejos y hemos tenido la suerte de contar con la atención experta de varios veterinarios chilenos apasionados, especialistas en Estados Unidos y Barcelona”, indicó.
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