Entel por compra de Telefónica Chile: “Estamos mirando de cerca todas las alternativas que agreguen valor”
Conocedores de la operación dijeron que si bien la venta avanza, aún no está cerrada y este lunes 6 de octubre se entregan algunos informes financieros claves en el proceso.
En tierra derecha entró la venta de Telefónica Chile. Y entre los oferentes que van con ventaja están Entel y Claro VTR (América Móvil), que hicieron una oferta conjunta, explicaron fuentes del sector a Bloomberg. La primera de las compañías tomaría el negocio de líneas fijas, mientras que América Móvil va tras la telefonía celular.
Consultada por DF, Entel confirmó que “siempre estamos mirando de cerca todas las alternativas que agreguen valor a Entel. Cuando tengamos algo que informar, lo haremos”. Claro VTR, controlada por América Móvil, declinó hacer comentarios.
Conocedores de la operación dijeron que si bien la venta avanza, aún no está cerrada y este lunes 6 de octubre se entregan algunos informes financieros claves en el proceso. Además, si bien actores como WOM están analizando los activos, no está definido si participarán realizando una oferta.
