Gtd reduce sus pérdidas a septiembre: saldo en rojo se explica por inversiones de los años anteriores
La firma de telecomunicaciones registró un déficit de más de $ 4 mil millones en los primeros nueve meses del año.
Noticias destacadas
La compañía de telecomunicaciones Gtd reportó ingresos por más de $ 367 mil millones al 30 de septiembre de 2025, representando un crecimiento de un 5,9% respecto del periodo anterior.
Según explicó, “el aumento de los ingresos de la compañía está compuesto de un crecimiento en el segmento empresas de un 8,8%, donde destacan: el crecimiento de venta de servicios TI, de ciberseguridad y de conectividad. Además, se ha generado un ingreso extraordinario por la venta de cobre producto del retiro de cables”.
Con todo, Gtd registró una pérdida de más de $ 4 mil millones, la cual -de acuerdo a lo comunicado por la empresa- "se explica principalmente por mayores depreciaciones asociadas a las inversiones realizadas en años anteriores".
Este déficit fue menor al mismo período del año anterior, cuando la empresa reportó números rojos por casi $ 7 mil millones.
Sumado a esto, cabe mencionar que el Ebitda de la telco alcanzó los $ 107 mil millones con un crecimiento en relación con el año anterior de 10,1%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Clínica Las Condes firma convenio docente con Universidad Andrés Bello por unos US$ 37 millones
“El propósito es asegurar la formación de estudiantes de pre y postgrado y técnicos en salud en entornos clínicos de alta complejidad, el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica con impacto en la práctica clínica", detalló la entidad.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete