Gtd reduce sus pérdidas a septiembre: saldo en rojo se explica por inversiones de los años anteriores

La firma de telecomunicaciones registró un déficit de más de $ 4 mil millones en los primeros nueve meses del año.

La compañía de telecomunicaciones Gtd reportó ingresos por más de $ 367 mil millones al 30 de septiembre de 2025, representando un crecimiento de un 5,9% respecto del periodo anterior.

Según explicó, “el aumento de los ingresos de la compañía está compuesto de un crecimiento en el segmento empresas de un 8,8%, donde destacan: el crecimiento de venta de servicios TI, de ciberseguridad y de conectividad. Además, se ha generado un ingreso extraordinario por la venta de cobre producto del retiro de cables”.

Con todo, Gtd registró una pérdida de más de $ 4 mil millones, la cual -de acuerdo a lo comunicado por la empresa- "se explica principalmente por mayores depreciaciones asociadas a las inversiones realizadas en años anteriores".

Este déficit fue menor al mismo período del año anterior, cuando la empresa reportó números rojos por casi $ 7 mil millones.

Sumado a esto, cabe mencionar que el Ebitda de la telco alcanzó los $ 107 mil millones con un crecimiento en relación con el año anterior de 10,1%.