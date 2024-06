Exportaciones de vino embotellado registran alzas por cuarto mes consecutivo en abril

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un importante incremento en volumen y valor registraron las exportaciones de vino embotellado en abril. En efecto, el total de cajas enviadas al mundo este mes aumentó 52,8%, mientras que el retorno en dólares subió 36,9% en comparación con abril de 2023, detalló Vinos de Chile.

Sin embargo, el precio promedio retrocedió 10,4% y se ubicó en US$ 27,2 la caja.

Con esto, el acumulado hasta abril ya muestra “con claridad” el mejor desempeño de las exportaciones de vino embotellado durante este año, con un incremento de 16,7% en volumen y de 11,4% en el valor respecto de enero-abril de 2023.

En detalle, el gremio enfatizó que todos los principales destinos presentaron incrementos durante abril en comparación con el mismo mes del año pasado. China volvió al primer lugar en valor, registrando un alza del 16%. En volumen el gigante asiático experimentó un relevante aumento de 36%, pero sigue estando por debajo de Brasil, país que anotó un avance de 42%, tanto en cajas, como en valor.

Asimismo, Vinos de Chile detalló que la recuperación fue generalizada este mes para todos los formatos y tipos de vino: embotellados, espumantes, vino a granel y vino envasado. Mientras tanto, casi todos los segmentos de precios crecieron durante abril, siendo el rango de US$ 50 a US$ 60/caja la excepción, el cual disminuyó cerca de 7% en volumen y valor, y el segmento a US$ 60/caja que aumentó en volumen, pero disminuyó en valor.

“Nuestros principales mercados continúan recuperándose y casi la totalidad registra aumentos importantes respecto de lo ocurrido en el mismo período del año anterior. En tanto, el precio promedio ha experimentado una baja de 4,5% en el período comparado”, enfatizó el gremio.

Año móvil

A pesar de que en los últimos doce meses la comparación continúa siendo a la baja, Vinos de Chile declaró que las cifras están mejorando paulatinamente. En su análisis se puede ver que en este último año móvil se han enviado al exterior 44,2 millones de cajas de vino embotellado por un valor de US$ 1.274 millones, lo que representa una disminución de 11,8% en volumen y de 12,6% en valor, mientras que el precio promedio disminuyó ligeramente y se ubica en US$ 28,8/caja.

Respecto a los destinos, el gremio señaló que Brasil continúa siendo el principal destino, con el envío del 16% del volumen de vino embotellado exportado al mundo y el 14% de su valor. Le sigue China con una participación de 10% en volumen y 12,6% en el valor de las exportaciones.

“Aunque los mercados se han ido recuperando, varios siguen en terreno negativo en el análisis a doce meses”, concluyó el gremio.