Grupo Santander España eleva en 11% sus utilidades al tercer trimestre
El holding español con presencia en Chile anotó ganancias por US$ 12.033 millones al noveno mes de 2025.
Este miércoles, el holding financiero español Santander, informó que al tercer trimestre de 2025 sus utilidades acumuladas alcanzaron los10.337 millones de euros, (US$12.032 millones), evidenciando una expansión de 11% respecto de igual fecha en el año pasado.
De acuerdo con Santander, los resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras de eficiencia, con una mayor calidad crediticia. El beneficio atribuido del tercer trimestre ascendió a US$ 4.077 millones, lo que supone el sexto trimestre consecutivo de resultados récord.
Botín: "Vamos a cumplir los objetivos para 2025"
La presidenta de Grupo Santander, Ana Botín, destacó los resultados y señaló que, en los últimos 12 meses, "hemos crecido más de siete millones de nuevos clientes y aumentado la rentabilidad por encima de 16% (RoTE post-AT1), con un crecimiento del 16% del beneficio por acción. Todo ello, refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la disciplina en el crecimiento rentable, la solidez de nuestro balance y las ventajas de nuestra escala global y local, así como de la diversificación por negocios y geografías".
"Hacia adelante, vamos camino de cumplir todos nuestros objetivos para 2025 y, en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mercado, confiamos en seguir generando un crecimiento rentable aprovechando la fortaleza de nuestra red, nuestra escala global y una asignación disciplinada del capital", agregó.
Clientes en Chile crecen 9%
En cuanto a la operación en Chile, la presentación de resultados destacó el crecimiento de 9% interanual en el número de clientes, lo que a su vez, impulsó el aumento de los créditos en todos los segmentos.
Además, valoró la expansión del beneficio interanual de la mano de mayores márgenes por intereses, los que a su vez, se beneficiaron por un menor costo de financiamiento.
