Arabia Saudita firma un acuerdo con la ATP para un nuevo torneo de tenis

El reino saudí debutará en el calendario de la ATP con un nuevo Masters 1000 a partir de 2028, respaldado por el Fondo de Inversión Pública (PIF). El torneo, que se jugará tras el Australian Open y antes de Indian Wells.

Arabia Saudita está ampliando su influencia en el tenis al financiar un nuevo torneo masculino de primer nivel.

El evento debutará en el ATP Tour en 2028, según un anuncio realizado el jueves. Será el décimo torneo Masters 1000 -una competición más prestigiosa- en el calendario y el primero que se añade desde 1990.

SURJ Sports Investment, la entidad deportiva saudí respaldada por el Fondo de Inversión Pública, respalda el nuevo torneo. Bloomberg fue el primero en informar sobre las conversaciones entre SURJ y el ATP Tour en mayo pasado.

Este nuevo torneo, que se ubica justo debajo de los cuatro Grand Slams, llega en un momento difícil para el tenis profesional, en el que los jugadores hablan con frecuencia sobre el estrés físico y mental causado por la exigente duración de la temporada.

"El debate sobre el calendario es delicado", declaró el jueves el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, en una entrevista. Gaudenzi añadió que la ATP llevó a cabo un proceso de consulta de dos años con los respectivos consejos de jugadores sobre el nuevo torneo.

Con una temporada que se extiende de enero a finales de noviembre, el tenis profesional tiene uno de los calendarios más largos del deporte. Se espera que el torneo propuesto se celebre a principios de año, evitando el verano saudí y después del Australian Open, pero antes de los torneos "Sunshine Double" en Indian Wells y Miami en marzo.

Alineación de la WTA

“El objetivo es alinear los torneos de la WTA en febrero”, afirmó Gaudenzi. Añadió que podría haber una reorganización del calendario para adaptarlo a la gira saudí. La ATP anunciará la semana específica en la que se celebrará el nuevo torneo a finales de 2027.

El torneo tendrá una duración de una semana, similar a la de los Masters de Montecarlo y París, según una fuente conocedora de los planes del torneo. En 2023, el circuito comenzó a extender los Masters 1000 restantes a un formato de dos semanas.

El PIF se convirtió en el socio oficial de la ATP en febrero de 2024. Tanto el circuito profesional de tenis masculino como el femenino han tenido durante mucho tiempo una presencia significativa en Medio Oriente, con torneos celebrados en Doha, Dubái y Abu Dabi después del Australian Open.

En 2023, el reino saudí comenzó un período de cinco años como anfitrión de un evento conocido como Next Gen ATP Finals, en el que los mejores jugadores de 21 años o menos compiten por un título de final de temporada en Yeda, una ciudad portuaria de Arabia Saudita.

Riad también alberga el Six Kings Slam, un nuevo torneo de exhibición que se lanzará en 2024. Este evento cuenta con la participación de seis estrellas del tenis masculino, quienes tienen garantizados US$ 1,5 millones en cuotas de participación, y el ganador recibe 4,5 millones adicionales. Aunque no está afiliado a la ATP, el Six Kings Slam ofrece el mayor premio en metálico del deporte.