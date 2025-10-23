Click acá para ir directamente al contenido
Arabia Saudita firma un acuerdo con la ATP para un nuevo torneo de tenis

El reino saudí debutará en el calendario de la ATP con un nuevo Masters 1000 a partir de 2028, respaldado por el Fondo de Inversión Pública (PIF). El torneo, que se jugará tras el Australian Open y antes de Indian Wells.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 12:50 hrs.

deporte medio oriente
