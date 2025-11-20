"¡Aunque usted no lo crea!" El exclusivo inodoro de oro macizo que compró Ripley's en más de US$ 12 millones
Creado por el artista Maurizio Cattelan, el inodoro de oro macizo titulado "América" es ahora la pieza más valiosa de la colección del museo de objetos raros y peculiares.
El inodoro de oro macizo titulado "América" es ahora la pieza más valiosa de la colección de la red de museos de Ripley's.
"¡Aunque usted no lo crea, esa edición sigue desaparecida! Ripley's ha adquirido la única réplica exacta del trono dorado que se conoce que existe, y nos aseguraremos de que no se embarque en ninguna aventura inesperada", indicó en IG.
Ripley planea exhibir la escultura en todo su esplendor, brindando a los visitantes la oportunidad de admirar de cerca el inodoro más extravagante del mundo.
"¿Y si algún día se les permitirá sentarse en el lujoso asiento dorado de este inodoro completamente funcional? El equipo está explorando las posibilidades. Pero tal oportunidad requiere una planificación meticulosa y alguien lo suficientemente valiente como para garantizar que todo fluya correctamente", añadió.
