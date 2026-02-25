Click acá para ir directamente al contenido
Desde Tiburón a Star Wars y Harry Potter: una subasta pone a la venta objetos icónicos del cine

El remate en directo de Propstore Entertainment Memorabilia se realizará del 25 al 27 de marzo en Los Ángeles y considera más de 1.550 objetos que podrían recaudar alrededor de US$ 9 millones.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 07:55 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

