Desde Tiburón a Star Wars y Harry Potter: una subasta pone a la venta objetos icónicos del cine

El remate en directo de Propstore Entertainment Memorabilia se realizará del 25 al 27 de marzo en Los Ángeles y considera más de 1.550 objetos que podrían recaudar alrededor de US$ 9 millones.

El arpón utilizado en la exitosa película de Steven Spielberg "Tiburón" y una cabeza luminosa de C-3PO de "La guerra de las galaxias: El imperio contraataca" se encuentran entre los más de 1.550 objetos de cine y televisión que podrían recaudar alrededor de US$ 9 millones en una subasta.

La subasta en directo de Propstore Entertainment Memorabilia se celebrará del 25 al 27 de marzo en Los Ángeles, California, e incluirá también objetos de clásicos como "Terminator" y "Gladiator".

La cabeza del humanoide C-3PO es uno de los artículos más destacados, con un precio estimado de entre US$ 350 mil y US$ 700 mil.

El arpón utilizado por los personajes Quint y Matt Hooper en la película de suspenso "Tiburón", que celebró su 50 aniversario el año pasado, tiene un precio estimado de entre US$ 250 mil y US$ 500 mil. También se subastará la caña de pescar de Quint, con un precio estimado de entre US$ 75 mil y US$ 150 mil.

"Tenemos muchas piezas icónicas de la historia del cine y la televisión", dijo a Reuters Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore. "Las piezas de Tiburón nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan hacerse con algo".

La chaqueta de Arnold Schwarzenegger en "Terminator", los cascos de "Gladiator" y el mapa del merodeador de "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" también están a la venta. Este último, un mapa mágico de la escuela Hogwarts que los gemelos Fred y George Weasley le regalaron a Harry en la película de 2004, tiene un precio estimado de entre US$ 40 mil y US$ 80 mil.

"El mapa del merodeador es uno de los accesorios más queridos de toda la franquicia", dijo Faraj. "Está hecho totalmente a mano. Es muy complejo (...) se abre, tiene varias solapas. (...) Por lo tanto, es algo que habría llevado mucho tiempo crear y no hay muchos ejemplares".