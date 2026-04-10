Astronautas de Artemis II amerizan con éxito en EEUU tras histórica misión a la Luna

Los cuatro se convirtieron en los primeros en volar cerca de la Luna desde el programa Apolo de los años '60 y '70. La misión es un trampolín para la eventual exploración humana de Marte.

Los astronautas de la misión Artemis II, que vuelven del primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, lograron amerizar con éxito en el océano Pacífico, a la altura de San Diego (California, EEUU), a las 20.05 (hora de Chile).

El viernes por la tarde, la cápsula Orión, pilotada de forma autónoma, realizó un último encendido de ocho segundos de sus propulsores a reacción para ajustar la trayectoria de vuelo, una maniobra crítica para garantizar un regreso seguro.

La misión de poco más de nueve días de la NASA culminó con el vehículo Orión desprendiendo el módulo de servicio que alberga su sistema de cohetes principal, seguido de un reingreso a través de la atmósfera y un apagón de radio de seis minutos antes de que la cápsula bajara en paracaídas al mar.

Con este paso, los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, terminaron flotando en el océano a bordo de su cápsula Orión, bautizada como Integrity.

Los cuatro se convirtieron en los primeros astronautas en volar cerca de la Luna desde el programa Apolo de los años '60 y '70. Glover, Koch y Hansen también hicieron historia como el primer astronauta negro, la primera mujer y el primer ciudadano no estadounidense, respectivamente, en participar en una misión lunar.

El viaje, que siguió al vuelo de prueba no tripulado Artemis I alrededor de la Luna realizado por la nave espacial Orión en 2022, supuso un ensayo general crucial para el intento previsto a finales de esta década de llevar a astronautas a la superficie lunar por primera vez desde el Apolo 17 a finales de 1972.

El objetivo final del programa Artemis es establecer una presencia a largo plazo en la Luna como trampolín para la eventual exploración humana de Marte.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Prueba crítica

Los astronautas de Artemis dedicaron gran parte de las últimas 24 horas de la misión a guardar el equipo y configurar la cabina de la tripulación para el reingreso y el amerizaje que se avecinaban.

El regreso a la Tierra someterá a la nave espacial Orion, construida por Lockheed Martin, a una prueba crítica de su escudo térmico, que sufrió un nivel inesperado de calor y tensión durante la reentrada en el vuelo de prueba de 2022.

Como resultado, los ingenieros de la NASA modificaron la trayectoria de descenso de Artemis II con el fin de reducir la acumulación de calor y disminuir el riesgo de que la cápsula se quemara.

Aun así, con Orion sumergiéndose en la atmósfera a unos 38.625 km/h, o unas 32 veces la velocidad del sonido, se espera que las temperaturas en el exterior de la cápsula alcancen los 2.760 grados Celsius.

Como es habitual en este tipo de descensos de regreso, la intensidad del calor y la compresión del aire formarán una envoltura al rojo vivo de gas ionizado, o plasma, que envolverá la cápsula, cortando el contacto por radio con la tripulación durante varios minutos al inicio de la reentrada.

Momentos después, se desplegarán dos conjuntos de paracaídas desde la parte delantera de la cápsula, lo que ralentizará su descenso hasta unos 27 km/h antes de que Orión toque suavemente el agua.

Tan críticos como el rendimiento del escudo térmico y los paracaídas son otros factores, entre ellos lograr la trayectoria de descenso y el ángulo de reentrada precisos mediante una serie de impulsos de corrección de rumbo de sus propulsores de guía.

Una vez que la cápsula alcanza la parte superior de la atmósfera, transcurren menos de 15 minutos antes de que se desplieguen dos juegos de paracaídas y la cápsula flote en el mar.

La NASA afirma que los equipos de rescate tardarán aproximadamente otra hora en asegurar la Orión, ayudar a los astronautas a salir de la cápsula uno por uno y subirlos a los helicópteros que sobrevolarán la zona.

El lanzamiento de la semana pasada supuso un hito importante para el cohete SLS, proporcionando a sus principales contratistas, Boeing y Northrop Grumman, la validación tan ansiada de que el sistema de lanzamiento, en desarrollo desde hace más de una década, estaba listo para llevar a personas al espacio de forma segura.