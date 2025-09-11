Click acá para ir directamente al contenido
Aranceles elevan ingreso aduanero de EEUU 296% en agosto a nuevo récord, pero déficit acumulado se mantiene como el tercero más alto a la fecha

De todos modos, tras ajustar las diferencias de calendario y eliminar el impacto de los pagos de impuestos diferidos recibidos en 2024, el déficit acumulado en lo que va de año fue 5% menor que el del mismo período del año anterior.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 16:55 hrs.

