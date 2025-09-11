Aranceles elevan ingreso aduanero de EEUU 296% en agosto a nuevo récord, pero déficit acumulado se mantiene como el tercero más alto a la fecha

De todos modos, tras ajustar las diferencias de calendario y eliminar el impacto de los pagos de impuestos diferidos recibidos en 2024, el déficit acumulado en lo que va de año fue 5% menor que el del mismo período del año anterior.

Los ingresos aduaneros de Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord mensual en agosto, reflejando las alzas de aranceles del presidente Trump, pero a pesar de eso, en lo que va del año fiscal, el gobierno federal acumula su tercer mayor déficit desde que existe registro.

Los impuestos aduaneros recaudaron US$ 30 mil millones el mes pasado, lo que representa un aumento de 296% con respecto a agosto de 2024, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Al mismo tiempo, el déficit presupuestario mensual se situó en US$ 345 mil millones, 15% más que el del mismo mes del año anterior, tras tener en cuenta las diferencias de calendario.

Durante los primeros 11 meses del año fiscal, los ingresos arancelarios totalizan US$ 172 mil millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró durante una reunión de gabinete en agosto que espera que los ingresos arancelarios crezcan mes a mes hasta fin de año, alcanzando potencialmente un ritmo anual de US$ 500 mil millones. También expresó su confianza en que la Corte Suprema validará la declaración de emergencia nacional de Trump para gran parte de los aranceles que ha implementado.

Sin embargo, a pesar del aumento de los ingresos, el déficit presupuestario total para el año fiscal hasta agosto ascendió a US$ 1,97 billones (millones de millones). Esta cifra solo fue superada por las de 2020 y 2021, según declaró un alto funcionario del Tesoro en una conferencia de prensa, un momento en el que Estados Unidos gastaba cantidades extraordinarias para afrontar la crisis de la Covid-19.

Tras ajustar las diferencias de calendario y eliminar el impacto de los pagos de impuestos diferidos recibidos en 2024, el funcionario del Tesoro afirmó que el déficit acumulado en lo que va de año fue 5% menor que el del mismo período del año anterior. El funcionario también señaló que septiembre, el último mes del año fiscal, es un mes importante para la recaudación de impuestos, lo que sugiere que el déficit total del año fiscal 2025 podría ser menor que la cifra acumulada en lo que va de año.

Impuestos corporativos

Si bien los ingresos fiscales de las personas físicas continuaron aumentando en agosto, debido al aumento de los salarios y el número de trabajadores, el mes también registró una notable caída en la recaudación de impuestos corporativos. Al preguntársele si esto refleja la promulgación de la legislación de recortes de impuestos de Trump, que ofrecía créditos a las empresas, el funcionario del Tesoro declinó hacer comentarios específicos, aunque destacó que agosto suele ser un mes con poca recaudación de impuestos corporativos. Septiembre podría ofrecer más información, indicó.

Tal como están las cosas actualmente, Estados Unidos va camino de quedarse justo por debajo de los US$ 300 mil millones de déficit para fin de año, suponiendo que los ingresos provenientes de los aranceles se mantengan cerca de los US$ 30 mil millones de agosto.

Bessent ha dicho que sería “terrible” para el departamento si la Corte Suprema falla en contra de la administración sobre los aranceles, diciendo que enfrenta la perspectiva de reembolsar aproximadamente la mitad de la cantidad que se ha recaudado hasta ahora.