¿Oro digital? Asociación mundial planea lanzar nuevo formato a comienzos de 2026 para ampliar el uso financiero del metal y revolucionar la industria

La industria ensaya un nuevo instrumento que permitirá fraccionar la propiedad del oro físico y usarlo como colateral en transacciones financieras. El piloto comenzará en Londres en 2026 en un intento por modernizar un mercado de US$ 900 mil millones.

Por Leslie Hook en Londres

El Consejo Mundial del Oro (WGC, sigla en inglés) busca lanzar una forma digital de oro, un movimiento que podría revolucionar el mercado físico de Londres de US$ 900 mil millones al crear una nueva manera de comerciar, liquidar y usar el metal precioso como garantía.

Este nuevo formato permitiría “por primera vez mover oro digitalmente dentro del ecosistema como colateral”, dijo David Tait, director ejecutivo del WGC, organismo que agrupa a los mineros de oro, en una entrevista con Financial Times.

Aunque muchos inversionistas valoran el oro precisamente por su carácter físico y su ausencia de riesgo de contraparte, viéndolo como un activo refugio, Tait sostiene que el oro debe digitalizarse para ampliar su alcance en el mercado.

“Estamos tratando de estandarizar esa capa digital del oro, de manera que los diversos productos financieros utilizados en otros mercados puedan aplicarse también en el mercado del oro”, explicó. “Mi objetivo es que muchos gestores de activos alrededor del mundo comiencen a mirarlo de otra forma”.

“Pooled Gold Interests”

El oro alcanzó esta semana un precio récord y ha duplicado su valor en los últimos tres años. Sin embargo, para la mayoría de los bancos e inversionistas sigue siendo un activo estático y sin rendimiento en sus balances. Si se digitaliza, argumenta Tait, podría utilizarse para responder a llamadas de margen o como colateral, generando rentabilidad.

La nueva unidad digital, denominada “Pooled Gold Interests” (PGI), permitirá a bancos e inversionistas comprar y vender propiedad fraccionada sobre oro físico custodiado en cuentas segregadas. Será probado en Londres con participantes comerciales en el primer trimestre de 2026.

El esquema se basa en un grupo reducido de actores que coposeen el oro subyacente mediante un fideicomiso, según un white paper publicado por WGC y el estudio jurídico Linklaters. La iniciativa es parte de un proyecto de varios años para digitalizar el mercado del oro, tras la puesta en marcha en enero de una base de datos blockchain para refinerías y barras de oro.

Pese a sus máximos históricos, algunos creen que el metal amarillo corre el riesgo de ser eclipsado por competidores como las criptomonedas o las stablecoins. El WGC espera que esta nueva forma digital logre lo que intentos anteriores no consiguieron.

Hasta ahora, la mayoría de las stablecoins respaldadas en oro han fracasado. Las dos más exitosas —Tether Gold y Pax Gold— manejan apenas US$ 1.300 millones y US$ 1.000 millones, respectivamente, una fracción mínima frente a los US$ 400 mil millones que poseen los ETF respaldados en oro.

“Grandes bancos y casas de trading”

El mercado mayorista “LOCO (London Commercial) London” es el mayor centro global de negociación física de oro, respaldado por los grandes inventarios de bancos como HSBC y JPMorgan y la capacidad de custodia del Banco de Inglaterra. Hoy existen dos tipos de transacciones over the counter (directamente entre dos partes): las de oro “asignado” (involucra una barra específica de oro) y “no asignado” (reclamo sobre una cantidad sin identificar barra). La propuesta del WGC crearía un tercer tipo.

El piloto incluirá “grandes bancos y casas de trading” como copropietarios del oro, según Allan Guild, de Hilltop Walk Consulting, que asesoró el proyecto.

Sin embargo, algunos actores advierten que podría enfrentar resistencia, dado que el mercado está dominado por incumbentes reacios al riesgo. Adrian Ash, director de investigación de BullionVault, cuestionó si Londres lo adoptará: “El oro ya es la clase de activo con mejor desempeño. Esto parece una solución en busca de un problema”.

El programa blockchain de barras de oro, lanzado en enero por London Bullion Market Association (LBMA) y el WGC, ha tenido baja adopción entre bancos, aunque entre refinerías el avance es mayor: 96% de las incluidas en la lista de “good delivery” ya participan.

El objetivo de la base de datos es aumentar la transparencia, verificar orígenes y eliminar prácticas ilícitas. “Cada barra tendrá su propio pasaporte, su propio certificado de nacimiento”, afirmó Tait.