El precio de la carne sube a récord histórico a nivel internacional en medio de un repunte global de los alimentos

El índice de precios alimentarios de la FAO de agosto fue el más alto desde febrero de 2023, pero se encuentra aún un 18,8% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 07:40 hrs.

carne Alimentos FAO
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

