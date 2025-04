Secretario del Tesoro de EEUU dice a inversores que conflicto arancelario con China es insostenible y que espera que desescale

Bessent añadió que las negociaciones no han comenzado, pero que es posible llegar a un acuerdo, según personas que asistieron a su sesión en un evento organizado por JPMorgan Chase.

Bessent añadió que las negociaciones no han comenzado, pero que es posible llegar a un acuerdo, según personas que asistieron a su sesión en un evento organizado por JPMorgan Chase & Co. en Washington, que no estuvo abierto al público ni a los medios de comunicación.

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las bolsas estadounidenses subieron tras sus comentarios, con el índice S&P 500 ganando hasta un 2,9% a las 12:28 pm en Nueva York, mientras que el dólar y los bonos del Tesoro se estabilizaron.

El secretario del Tesoro habló en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mientras los ministros de finanzas y los banqueros centrales se reúnen para evaluar las consecuencias de la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Bessent también dijo que las dos mayores economías del mundo básicamente tienen un embargo comercial vigente y ambos aplican aranceles de más de 125% a los productos del otro.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, salió después a añadir que EEUU está avanzando bien en sus conversaciones sobre un posible acuerdo comercial con China, informó Reuters.

"Le pregunté al presidente sobre esto antes de venir aquí, y él quería que yo compartiera con todos ustedes que lo estamos haciendo muy bien con respecto a un posible acuerdo comercial con China", dijo a los peeriodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca.