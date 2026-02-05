Recortes de empleo en EEUU alcanzan cifra récord en enero desde 2009

En el mes, las empresas recortaron 108.435 empleos, un alza del 118% respecto a igual período de 2025. La intención de contratación cayó 13%.

Las empresas estadounidenses anunciaron el mayor número de despidos para un mes de enero desde el peor momento de la Gran Recesión en 2009, según datos de la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas.

Las empresas anunciaron el mes pasado 108.435 recortes de empleo, un aumento del 118% respecto a igual período del año anterior.

El informe publicado el jueves también mostró que las intenciones de contratación disminuyeron un 13% interanual, hasta 5.306, el nivel más bajo para cualquier mes de enero desde que la empresa comenzó a recopilar los datos en 2009.

“Por lo general vemos un alto número de despidos en el primer trimestre, pero este es un total elevado para enero”, dijo Andy Challenger, director de ingresos de la compañía. “Significa que la mayoría de estos planes se definieron a fines de 2025, lo que indica que los empleadores no son optimistas sobre el panorama para 2026”.

La pérdida de contratos, las condiciones económicas y las reestructuraciones fueron las tres principales razones detrás de los despidos anunciados el mes pasado, según el informe.

Casi la mitad de los recortes de empleo anunciados en enero estuvieron vinculados a tres empresas. Amazon anunció planes de eliminar 16.000 empleos corporativos como parte de una reestructuración, UPS informó que recortará hasta 30.000 empleos y el fabricante de productos químicos Dow alrededor de 4.500.

Las cifras se suman a las señales de un mercado laboral frágil -caracterizado por un número limitado de despidos totales y una contratación débil- que ha inquietado a los consumidores. Al mismo tiempo, los responsables de política monetaria de la Reserva Federal sostienen que la tasa de desempleo muestra “algunas señales de estabilización”.