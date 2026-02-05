Click acá para ir directamente al contenido
Recortes de empleo en EEUU alcanzan cifra récord en enero desde 2009

En el mes, las empresas recortaron 108.435 empleos, un alza del 118% respecto a igual período de 2025. La intención de contratación cayó 13%.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 18:24 hrs.

EE.UU. EEUU empleo desempleo mercado laboral
