Fitch recorta calificación de Francia un nivel a A+ en medio de crisis fiscal que mantiene en vilo al gobierno
“El creciente endeudamiento público de Francia limita la capacidad de responder a nuevos choques sin un mayor deterioro de las finanzas públicas”, señaló Fitch en un comunicado este viernes.
Noticias destacadas
Fitch Ratings rebajó la calificación de Francia, señalando que la agitación por los repetidos colapsos de gobierno ha dejado al país atrapado en una batalla permanente por contener una creciente carga de deuda.
La agencia redujo su evaluación crediticia a A+ desde AA-, situándola un nivel por debajo de Reino Unido y a la par de Bélgica. Entre los principales evaluadores de deuda soberana, la calificación de Francia es ahora la más baja, seis escalones por encima del grado especulativo.
“El creciente endeudamiento público de Francia limita la capacidad de responder a nuevos choques sin un mayor deterioro de las finanzas públicas”, señaló Fitch en un comunicado este viernes.
La rebaja llega al cierre de una semana que comenzó con la caída de otro gobierno francés, luego de que el parlamento rechazara los planes para abordar lo que se ha convertido en el mayor déficit presupuestario del área euro.
Sébastien Lecornu asumió como primer ministro el miércoles con el mandato del presidente Emmanuel Macron de consultar con los partidos de oposición sobre un presupuesto antes de nombrar un nuevo gobierno.
El nuevo premier prometió cambios significativos tanto en el método de negociación como en el fondo, después de que los legisladores se resistieran al plan del gobierno anterior de reducir drásticamente el déficit a 4,6% del PIB, desde el 5,4% previsto para este año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete