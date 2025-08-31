La caída de las ventas de viviendas en China se extiende, mientras los precios siguen bajando

La crisis inmobiliaria en China se ha prolongado durante más de cuatro años, y las ventas han seguido cayendo desde el segundo trimestre.

Las ventas de viviendas en China extendieron su caída en agosto, incluso cuando los precios bajaron y las dos ciudades más grandes del país implementaron medidas de estímulo adicionales.

El valor de las ventas de viviendas nuevas de las 100 mayores inmobiliarias se situó en 207.000 millones de yuanes (US$ 29.000 millones), según datos preliminares de China Real Estate Information Corp. publicados el domingo. Esto supone una caída del 17,6% con respecto al año anterior , tras una baja del 24% en julio. Las ventas han retrocedido durante seis meses consecutivos.

La crisis inmobiliaria en China se ha prolongado durante más de cuatro años, y las ventas han seguido disminuyendo desde el segundo trimestre. El agravamiento del descenso de los precios también indica que los efectos de la oleada de estímulos del año pasado están desapareciendo, lo que aviva la preocupación por la deflación .

Además, han aumentado las peticiones de mayor apoyo político al mercado inmobiliario. Tanto Beijing, como Shanghái, el centro financiero, flexibilizaron las normas para la compra de vivienda en agosto, pero los analistas calificaron los cambios como "solo progresivamente positivos".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Medidas adicionales podrían llegar en septiembre, ya que las autoridades se preparan para acelerar los proyectos de renovación urbana, informó el Securities Daily este mes, citando a un experto de la industria.

Incluso si el mercado se recupera a corto plazo, las perspectivas de vivienda en China a largo plazo siguen siendo sombrías. Se espera que la demanda de viviendas nuevas en las ciudades se mantenga un 75% por debajo de su máximo de 2017 en los próximos años, debido en parte a la disminución de la población, según estimó Goldman Sachs Group Inc. en un informe de junio.