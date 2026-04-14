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Economía

Las exportaciones de China se desaceleran por la guerra en Medio Oriente, pero aumentan las importaciones

Las compras de concentrado de cobre de China siguieron aumentando en el primer trimestre.

Por: Reuters

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 08:30 hrs.

China importaciones y exportaciones cobre Comercio global dólar
<p>El motor de las exportaciones de China se desaceleró en marzo. (Foto: Bloomberg)</p>

El motor de las exportaciones de China se desaceleró en marzo. (Foto: Bloomberg)

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