Las exportaciones de China se desaceleran por la guerra en Medio Oriente, pero aumentan las importaciones

El motor de las exportaciones de China se desaceleró en marzo, en un momento en que los compradores, que apostaban por un futuro impulsado por la inteligencia artificial, se toparon con la cruda realidad de la guerra en Medio Oriente.





El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado una crisis energética y ha complicado los esfuerzos de Beijing por mantener el crecimiento en la senda prevista.





Los envíos al exterior de la segunda economía más grande del mundo crecieron un 2,5% interanual, según datos de aduanas publicados el martes, su nivel más bajo en cinco meses, y una desaceleración respecto al aumento del 21,8% registrado en el periodo de enero a febrero. Estos datos quedaron muy por debajo de las previsiones de crecimiento del 8,3% de una encuesta de Reuters.





Pero las importaciones aumentaron un 27,8%, el mejor resultado desde noviembre de 2021, en comparación con el incremento del 19,8% registrado en enero y febrero y las previsiones de un crecimiento del 11,2%.





Marzo supone la primera prueba de resistencia real para determinar si el entusiasmo por la inteligencia artificial —y los chips y servidores que esta requiere— podría contrarrestar el pesimismo desatado por la crisis energética mundial tras el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, la vía navegable estratégica por la que transita el 20% de los flujos mundiales de petróleo y gas.





Las importaciones de gas natural en marzo cayeron un 10,7% interanual, el nivel más bajo desde octubre de 2022, mientras que las importaciones de crudo descendieron un 2,8%, con buques chinos también atrapados en el estrecho.





Impacto de Medio Oriente

China arrancó con fuerza el año 2026 con unas exportaciones que superaron con creces las previsiones, impulsadas por las exportaciones tecnológicas, lo que aumentó las perspectivas de que pudiera batir el récord del año pasado de US$ 1,2 billones de superávit comercial. La guerra de Irán arroja dudas sobre esa trayectoria.





Ni siquiera China, criticada desde hace tiempo por sus socios comerciales por una fabricación subvencionada y a precios reducidos, está a salvo del golpe al poder adquisitivo de los compradores a medida que aumentan los costes del combustible y el transporte.





Aun así, los productores chinos podrían ganar terreno a medida que los compradores busquen opciones más baratas, según Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC. Décadas de acumulación de existencias de materias primas también han ayudado a amortiguar el impacto de las crisis de las materias primas en los precios de fábrica, señaló.





Las exportaciones chinas de productos petrolíferos refinados aumentaron un 20,5% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un total de 4,6 millones de toneladas métricas.





Las cifras se vieron aún más distorsionadas por los efectos estacionales de un Año Nuevo Lunar tardío, según Xu Tianchen, economista de la Economist Intelligence Unit, durante el cual las fábricas cerraron y los trabajadores dejaron de trabajar para celebrar.





"Esto explica el descenso en los sectores de bajo valor añadido, como los textiles, la confección, los bolsos, los juguetes y el mobiliario, ya que dependen de los trabajadores migrantes", señaló Xu.





La elevada base de comparación también supone un lastre, después de que las fábricas chinas se apresuraran a realizar envíos un año antes para adelantarse a la fecha límite del 2 de abril, el "Día de la Liberación", fijada por el presidente de EEUU, Donald Trump, para la aplicación de aranceles.





Las exportaciones de Corea del Sur a China —un indicador de la demanda china— aumentaron un 62,4% en marzo, impulsadas por un aumento del 151,4% en los envíos mundiales de semiconductores debido al alza de los precios de la memoria y a la sólida demanda de servidores impulsada por la inteligencia artificial.





Los datos de actividad industrial de marzo en China mostraron que las exportaciones de bienes siguieron respaldando el crecimiento, pero la guerra en Irán lastró la confianza, en un momento en que los precios de las materias primas subieron bruscamente, elevando los costos de los insumos.





El superávit comercial de China se situó en 51.130 millones de dólares en marzo, frente a los 214.000 millones de dólares de enero y febrero.





Se espera que Trump visite China para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en mayo, donde los analistas ven margen para acuerdos sobre productos agrícolas y piezas de aviones, pero pocas posibilidades de avances en temas candentes como Taiwán.

Concentrados y minerales de cobre

Las importaciones de concentrado de cobre de China siguieron aumentando en el primer trimestre, revelaron el martes los datos oficiales de aduanas del país, a pesar de las tarifas de procesamiento negativas y del compromiso de un importante grupo metalúrgico de recortar la producción este año.