Libro Beige de la Fed dice que actividad y empleo en EEUU apenas han variado en las últimas semanas

La actividad económica y el empleo en Estados Unidos registraron pocos cambios o se mantuvieron estables en las últimas semanas, mientras que los precios subieron moderada o modestamente, dijo el miércoles la Reserva Federal, según consignó Reuters. “En general, la confianza fue dispar entre los distritos (de la Fed). La mayoría de las empresas informaron de pocos o ningún cambio en el optimismo ni expresaron expectativas diferentes sobre la dirección del cambio de sus contactos”, señaló el Libro Beige, un panorama de la salud económica del país que se publica dos semanas antes de cada reunión del banco central estadounidense.

Tras mantener la tasa de interés entre 4,25% y 4,50%, ahora se prevé que la Fed la reducirá un cuarto de punto en su reunión de este mes.