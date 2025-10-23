Los apagones y las interrupciones de viajes aumentan a medida que una fuerte tormenta azota Europa

Una tormenta que provoca vientos huracanados, fuertes lluvias y mares agitados está azotando Europa, provocando cortes de electricidad e interrupciones en los viajes.

Se espera que la tormenta, bautizada Benjamin por los meteorólogos franceses, azote el continente hasta el viernes. Se registraron ráfagas de hasta 161 kilómetros por hora en el noroeste de Francia, según Meteo France.

Se emitieron alertas meteorológicas por vientos peligrosos en el norte de España, Alemania y los Países Bajos. Los meteorólogos advirtieron sobre lluvias torrenciales, mar gruesa y vientos que podrían superar los 120 kilómetros por hora cerca de algunas costas e incluso más en los Alpes suizos . También se emitieron alertas ámbar y amarillas menos severas desde la región nórdica hasta el sur de Europa.

La tormenta es parte de un episodio de clima salvaje que también se prevé que resulte en un calor otoñal inusual, lo que hará bajar los precios de la energía en mercados regionales clave.

Francia sufrió importantes cortes de electricidad, con más de 100.000 hogares afectados hasta la mañana del jueves, según informó BFM TV, citando al operador de distribución eléctrica Enedis. Los cortes se produjeron principalmente en Nueva Aquitania, en el suroeste, y en Borgoña-Franco Condado y Auvernia-Ródano-Alpes, en el este. La empresa ferroviaria francesa SNCF anunció el jueves cancelaciones, interrupciones del servicio y restricciones de velocidad en varias líneas. París cerró algunos parques y otros espacios públicos.

🔴 En Pontarlier (25), la #tempête "Benjamin" a provoqué d'importants dégâts, rue Denis Papin. Las medidas alcanzan los 120 km/h en #Dommartin (25) justo en la costa, du jamais vu en octubre en esta fiesta de la región ⚠️ (©LaurentLepeule) #Doubs pic.twitter.com/fVgy0DMhb0 – Météo Franc-Comtoise (@MeteoFrComtoise) 23 de octubre de 2025

La compañía naviera Corsica Linea indicó que algunos transbordadores que conectan la isla mediterránea de Córcega con Marsella fueron adelantados varias horas el jueves.

En otras partes de Europa, se han producido algunas interrupciones en los trenes dentro y alrededor de Londres. Los vuelos con escala en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam se cancelarán o retrasarán después de las 18:00 h (hora local) del jueves.

Mercado de energía

La tormenta está impulsando la generación eólica, con una producción eólica francesa que el jueves por la mañana alcanzó casi 19 gigavatios, la más alta desde enero. Se pronostica que la velocidad del viento se mantendrá alta durante el fin de semana en Francia y Alemania, según el meteorólogo de MetDesk, Ben Davis.

Los precios de la electricidad en Francia cayeron hasta -0,81 euros por megavatio-hora entre las 11:00 y el mediodía del jueves. Los precios negativos se han vuelto cada vez más comunes en los momentos del día en que las energías renovables impulsan un suministro abundante.