Quizá “nunca” se reporte el IPC y empleo de octubre en EEUU, dice la Casa Blanca
“Es probable que los informes del índice de precios del consumidor (IPC) y de empleo de octubre nunca se publiquen” en Estados Unidos, debido al cierre del Gobierno, dijo este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La Oficina de Estadísticas Laborales y otras agencias estadísticas dejaron de producir y publicar datos durante el shutdown, dejando a los responsables políticos sin datos clave para evaluar la salud de la economía estadounidense.
Si bien los economistas dicen que algunas estadísticas se pueden recopilar y difundir retroactivamente, existe la posibilidad de que otras se omitan por completo. Los economistas han señalado el IPC y la tasa de desempleo de octubre como los que tienen más probabilidades de no publicarse debido a la forma en que se recopilan los datos que los sustentan
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), encargada de tomar decisiones sobre la programación de sus informes, no ha publicado un calendario actualizado sobre qué indicadores se publicarán y cuándo.
