Trump evalúa declarar una emergencia nacional en el mercado de viviendas para reducir las dificultades de acceso a los potenciales compradores

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que la Casa Blanca analiza medidas para estandarizar normas de construcción y abaratar costos, en un contexto de altos precios y críticas de Trump a la Fed por encarecer el mercado inmobiliario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración Trump podría declarar una emergencia nacional de vivienda este otoño (boreal), mientras la Casa Blanca busca destacar temas clave para los votantes de la campaña de mitad de período.

"Estamos tratando de determinar qué podemos hacer, y no queremos inmiscuirnos en los asuntos de los gobiernos estaduales, condales y municipales", declaró Bessent al Washington Examiner. "Podríamos declarar una emergencia nacional de vivienda en el otoño".

Bessent afirmó que la asequibilidad de la vivienda sería un elemento crucial de la plataforma republicana para las elecciones intermedias de 2026. Bessent se negó a mencionar las medidas específicas que podría tomar el presidente, pero sugirió que los funcionarios de la administración están estudiando directamente maneras de estandarizar los códigos locales de construcción y zonificación y reducir los costos de cierre.

Trump ha recurrido repetidamente a declaraciones de emergencia para evitar tener que enviar proyectos de ley al Congreso para su aprobación. Algunas de ellas, en particular la ley de emergencia que citó para instaurar su régimen arancelario, han sido rechazadas en tribunales federales.

En los implacables ataques del presidente a la Reserva Federal este año, ha argumentado que las altas tasas de interés han aumentado los costos de financiamiento del gobierno y han dañado el mercado inmobiliario.

La pandemia generó grandes disparidades financieras en la vivienda, incrementando los costos para los inquilinos y cargando a los potenciales compradores y nuevos compradores de viviendas con tasas de interés más altas.

La asequibilidad de la vivienda fue un tema central en la campaña presidencial de la exvicepresidenta Kamala Harris contra Trump en 2024. Prometió créditos fiscales para los constructores que construyan viviendas iniciales y US$ 25 mil en asistencia para el pago inicial para ciertos compradores.

Trump también se pronunció sobre el tema durante la campaña y dijo que quiere abrir tierras federales para el desarrollo de viviendas y se comprometió a ayudar con la asequibilidad eliminando regulaciones.