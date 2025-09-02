Trump pedirá un fallo acelerado a la Corte Suprema para zanjar la contienda judicial por sus aranceles

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su administración acudirá este miércoles a la Corte Suprema y pedirá un fallo acelerado, con la esperanza de que revoque una decisión de la corte de apelaciones que declaró ilegales muchos de sus aranceles.

Según el mandatario, “sería una devastación para nuestro país” si el fallo en cuestión se mantiene. “Necesitamos una decisión rápida”, agregó este martes en el Despacho Oval. “Solicitaremos un fallo acelerado”.

El pasado viernes, la corte de apelaciones, aunque los declaró como ilegales, permitió que los aranceles siguieran vigentes mientras se desarrolla el caso. Sin embargo, sembró dudas sobre el futuro de esta política en el mercado.

“La bolsa está a la baja, porque necesita los aranceles. Quieren los aranceles”, dijo Trump.