Trump dice que ya tiene a tres finalistas para reemplazar a Powell en la presidencia de la Fed: Hassett, Warsh y Waller

El calendario para seleccionar un sucesor de Powell, cuyo mandato expira en mayo, sigue siendo incierto. El drama en torno a la elección ocurre mientras los funcionarios del banco central de EEUU se acercan a un recorte de las tasas de interés tras haber mantenido su tasa de referencia sin cambios desde diciembre.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 19:00 hrs.

