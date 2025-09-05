Trump dice que ya tiene a tres finalistas para reemplazar a Powell en la presidencia de la Fed: Hassett, Warsh y Waller

El calendario para seleccionar un sucesor de Powell, cuyo mandato expira en mayo, sigue siendo incierto. El drama en torno a la elección ocurre mientras los funcionarios del banco central de EEUU se acercan a un recorte de las tasas de interés tras haber mantenido su tasa de referencia sin cambios desde diciembre.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que considera al asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, al gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y al exgobernador de la Fed Kevin Warsh como los finalistas para reemplazar al actual presidente del banco central, Jerome Powell.

“Podrían decir que esos son los tres principales”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.

Más temprano, Trump indicó que, si bien tenía cierta idea de a quién quería elegir para el cargo, estaba comprometido con un proceso de entrevistas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien se pensaba era un candidato para el puesto antes de retirarse de la contienda, está organizando la búsqueda y reiteró este viernes que no está interesado en el cargo. “Soy la única persona en el planeta que no quiere el cargo”, dijo Bessent.

El calendario para seleccionar un sucesor de Powell, cuyo mandato como presidente expira en mayo, sigue siendo incierto. Bessent dijo a The Wall Street Journal a principios de esta semana que comenzaría a entrevistar candidatos el viernes. El miércoles, Waller dijo que aún no había sido agendado para una entrevista para el puesto. Eso siguió a los comentarios de Hassett, el 25 de agosto, de que la decisión de Trump sobre el asunto seguiría estando “a unos meses” de distancia.

El drama en torno a la elección del presidente de la Fed ocurre mientras los funcionarios del banco central se acercan a un recorte de las tasas de interés tras haber mantenido su tasa de referencia sin cambios desde diciembre. Powell señaló a fines de agosto que los riesgos para el mercado laboral estaban volviéndose más importantes que las preocupaciones por la inflación.

Este mismo viernes, otro débil informe de empleo llevó a los inversionistas a aumentar las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de la Fed de los días 16 y 17 de septiembre a más de 100%.

Trump ha ridiculizado regularmente a Powell por mantener sin cambios las tasas de interés este año y este viernes culpó a la inacción del banco central por el decepcionante informe laboral de agosto. Anteriormente había instado a Powell a renunciar y dijo que no lo nominará nuevamente cuando termine su mandato como presidente de la Fed.